城大生「死守校園」 台籍校長郭位神隱

示威學生十二日晚間聚集在城大學生宿舍外。（彭博）

2019-11-14 05:30:00

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港發起民主抗爭迄今，大學校園已成為新的戰場，香港大學、中文大學、城市大學等校十一日起先後遭到警方暴力攻擊，進入校園逮捕學生，其中又以中大和城大的「戰況」最為慘烈。警方十二日上午圍攻城大，向校園和學生宿舍發射多枚催淚彈，警方現場指揮官甚至下令，「橡膠子彈要直接打頭」，讓輿論為之譁然。

十二日清晨，示威者在九龍塘歌和老街與達之路交界處，以堆疊磚塊等方式設置路障，阻塞交通，地點鄰近城大。警方在清理路障後，隨即開始向示威者發射催淚彈，試圖加以驅離，範圍擴及城大宿舍和學術大樓，這是城大校園首次遭到催淚彈攻擊。

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在警方圍攻下，示威者退守到城大宿舍的行人天橋，並從高處向地面投擲磚塊等予以反擊。上午約八時，警方又數度在歌和老街發射催淚彈和橡膠子彈，雙方緊張對峙。根據城大學生會編委會的現場目擊紀錄，警方發射大量催淚彈導致宿舍都煙霧瀰漫，「警方熱情款待『催淚早餐』啊！」在城大宿舍，地上也找到許多催淚彈頭、橡膠子彈和布袋彈。

然而，相較於中大校長段崇智試圖與警方協調，卻挨了催淚彈離場，台灣籍的城大校長、中研院院士郭位迄今神隱，未對警方暴行發表意見，城大校友因而發表「致郭位公開信」，對郭位視學生生命如無物的作為表示失望，要求郭位立刻到城大與學生見面。香港網友也發起尋找郭位活動。

年薪三千萬 台教授：中研院之恥

「香港眾志」秘書長黃之鋒也在「臉書」分享公開信，抨擊「曾當中研院院士的郭位教授，來到香港後當大學校長，拿著年薪三千萬台幣，對香港學生生死置之不顧」，希望郭位出來面對。台大歷史系教授周婉窈更透過臉書表示，「沉默是邪惡帝國的最佳幫手，也就是幫凶。你們出賣了香港，以及整個世代的年輕人。」痛批郭位是「中研院之恥」！

香港城市大學遭警方發射大量催淚彈，宿舍煙霧瀰漫。（取自網路）

香港城市大學十二日遭警方攻擊，學生自製投石器還擊。（法新社）

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