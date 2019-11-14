大三罷堵路 全港癱瘓瀕內戰

示威者十三日在中環德輔道中的行車道上，以磚塊和長棍設置路障。（彭博）

2019-11-14 05:30:00

港府宣布停課 中大本學期直接結束

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港抗爭支持者十三日持續癱瘓交通和罷工、罷市、罷課行動，在多區道路設路障堵塞交通、破壞地鐵等運輸設施。連續三天的「大三罷」和堵路行動，令香港幾乎全面癱瘓，港府被迫宣布十四日全港停課，前一天學生與鎮暴警察激戰一整天的中文大學，更直接宣布本學期提早結束。

特首林鄭月娥深夜召集多名司局長至禮賓府舉行緊急會議，預料會有重大宣布。英國《金融時報》十三日社論指出，香港「正處於懸崖邊緣」，示威者和警方都對暴力負有責任，但是最主要要歸咎港府和北京，低估示威民眾的決心，讓步太少、太晚。港府在大多數民眾眼中已失正當性，而林鄭對此的因應之道卻是訴諸警方武力；跡象顯示，北京準備採取更強硬作法，如暗示「基本法」二十三條立法，但這恐將是壓垮香港的「最後一根稻草」。

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十三日的「晨曦行動」從清晨持續到夜間，示威者在香港島、九龍、新界等地多區車道上堆磚頭、排竹竿陣和放置大型護欄，迫使交通中斷。浸會大學、理工大學、香港大學周邊道路，都有學生設下路障或封鎖進出天橋入口。晚間在新界大埔、屯門有百人以傘陣、木板等物品，與警方催淚彈、橡膠彈攻防，在屯門的對陣雙方相距不到五十公尺；沙田大學站和九龍紅磡隧道收費亭均傳遭人縱火。

鎮暴警察四出發射催淚彈、胡椒球彈，驅散堵路示威者；並出動裝甲車開道清除路障，特警部隊在中環逮捕約四十人，其中包括外籍人士。旺角彌敦道有居民怒罵警方，隨即遭警發射疑似胡椒球彈；下午兩名穿著制服的中學五年級女學生行經中環，也被鎮暴警察追捕，警告日後可以非法集結罪控告。

意見不同互丟磚塊 一人腦幹死亡

新界上水中午有一批示威者與建制派支持者互丟磚塊，一名七十歲羅姓男清潔工被擊中頭部，情況危急，晚間傳出已被診斷為腦幹死亡。晚間在荃灣傳有示威者被砍傷、天水圍有一人被警方催淚彈射中頭部，兩人均當場失去意識，天水圍中槍男子據傳腦部重創。

港鐵東鐵線、荃灣線接連全線暫停，其他路線僅部分路段運行。全港巴士只有約六十條線有限服務。教育局宣布全港十四日停課，勞工處也表示雇主可彈性安排員工上班，等於變相停工停課。

中大生聲請禁制令遭拒絕

香港八所大學紛紛宣布本週停課或改網路授課。中大學生會長向高等法院聲請禁制令禁止警方進入校園，但遭到法院拒絕。

警署公共關係科總警司謝振中在十三日記者會，指中大校內有人以弓箭、信號彈射向警方，學校變成「兵工廠」；抗爭至今逮捕超過四千人，三十九％是學生、當中逾廿％是大專生。保安局長李家超表示，積極考慮引用「特別職務警察」制度，由有類似訓練的人員支援警方「止暴制亂」。

美國評論家章家敦表示，中國正將香港推向「內戰」，特首林鄭月娥見了中國國家主席習近平和主管港澳事務的國務院副總理韓正後，說出抗爭者是「人民公敵」這等「文革式」煽動語言，「香港形勢會越來越糟，內戰氣氛越來越濃」。

示威者十三日在港鐵大學站內投擲汽油彈。（美聯社）

香港鎮暴警察十三日在中環壓制一名堵路防礙交通的示威者。（法新社）

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