港人抗魔警 夜衝中大共存亡

香港民眾十二日晚間自發性趕赴中大支援學生，通往中大道路因而大塞車。（取自網路）

2019-11-14 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港中文大學成為「反送中」民主抗爭最新戰場，學生為了抵抗鎮暴警察進入校園，十二日頑強抵抗一日一夜，入夜後民眾更從各處趕往支援，不讓中大學子孤軍奮戰。

救人私家車塞爆 徒步送物資

在中大學生奮力抵抗循中大聯外道路二號橋進入校園的鎮暴警察之際，網路上陸續有人號召中大校友返校，大批市民也自發前往中大支援被鎮暴警察包圍的學生，通往中大的公路因此大塞車，被形容是再度上演香港版「敦克爾克大撤退」；力挺民主抗爭的香港藝人何韻詩在推特發文，表示自己就被塞了四個小時，所有車輛都是要前進中大支持學生的。

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警持長槍搜車 黑幫也出現

網路上流傳多張影片、照片，許多人帶著一袋袋物資，改以單車或步行前往中大，也有人從校外就開始組人鏈，將口罩、氣喘藥、紗布、酒精等傳進校內抗爭前線。香港「蘋果日報」宣稱有多所中國的大學學生也寫上「中大、城大加油」字條拍照上傳，聲援香港抗爭，「今天我們都是中大人」。

在民眾前進中大之際，持長槍的員警也在公路上攔查車輛，「自由亞洲電台」報導，一輛私家車被攔、駕駛遭警強行拖下、按在地上，網友也拍到疑似持棍棒的黑幫份子出現在前往中大的公路上。

十二日一整天的衝突，警方催淚彈、水砲車對上學生的磚塊、汽油彈，多波激烈攻防，直到深夜十一時過後，雙方同意各自後撤，中大保全、警方各自駐守橋兩端，確保下方公路安全，情勢才開始緩和。

明報報導，多名指揮官為避免警民傷亡，呼籲總部下令撤退，內部一度有異見，最後高層與校長直接對話後決定撤退，但是此決定「上上下下都有人罵」。

警休兵卻調水砲車 激怒全港

中大教師、記者譚蕙芸十二日在衝突戰線中一整天，她指出，警方防線深入校內百公尺，更一度「長驅直入」衝入校園達三百公尺，並在同意休兵後調來水砲車；警方在中大的行動令學生、校友震驚、震怒，「原來只有百餘人的抗爭，一下子整個香港的人都衝入中大校園」趕來支援。

攻擊校園彈藥竟多達2356枚

中大學生根據撿獲的各式彈殼統計，十二日警方發射多達二三五六枚彈藥，有六十名學生受傷。網友在推特發文，「如此火力攻打一間大學，是全球紀錄、國際奇蹟，堪比恐怖組織ＩＳ（伊斯蘭國）毀滅世界文明」。中國政經分析家秦鵬推文說，為了攻佔中大，竟發射兩千多枚，「中共這是怕什麼？」

「邪惡超過文革」更甚六四

中國維權記者高瑜也發文，稱警方進中大校園瘋狂鎮壓，「邪惡超過文革」，六四事件期間，校園尚且是禁區，「香港當前（情勢）也超過六四」。時事評論家劉細良指十二日的中大「很似一九八九」。

支援學生的各路民眾組成人鏈，將物資傳入校內抗爭前線。（取自網路）

香港中大學生徹夜死守校園。（取自網路）

根據中大學生撿獲的各式彈殼統計，12日警方發射多達2356枚彈藥。（取自網路）

香港中文大學學生十二日晚間與警方衝突期間，警方出動水砲車攻擊學生。（美聯社）

香港中文大學學生十二日與警方激烈對抗到深夜，以雨傘抵擋警方的催淚彈攻勢。（美聯社）

十二日整天至十三日凌晨，香港警方對香港中文大學發動攻擊，發射逾千枚催淚彈，但學生堅守校園，打死不退。圖為十三日的中大校園一隅，學生將用來抵擋催淚彈的雨傘掛在行人天橋的扶手上。 （路透）

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