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收賄超過36億 前中國貴州省委書記孫志剛當庭認罪

歷任黨政要職的前中共貴州省委書記孫志剛收賄達人民幣8.13億餘元（約新台幣36.62億元），今天當庭認罪。（彭博檔案照）

歷任黨政要職的前中共貴州省委書記孫志剛收賄達人民幣8.13億餘元（約新台幣36.62億元），今天當庭認罪。（彭博檔案照）

2024/08/14 23:53

〔中央社〕前中共貴州省委書記孫志剛收賄案今天一審開庭。根據中國官方通報，天津市人民檢察院第二分院起訴指控，孫志剛共收賄達人民幣8.13億餘元（約新台幣36.62億元），他今天當庭表示認罪。

中共中紀委、中國國家監察委官網去年8月底宣布，孫志剛涉嫌嚴重違紀違法，當時正接受紀律審查和監察調查。

孫志剛在2017年7月至2020年11月擔任貴州省委書記，2023年3月自全國人大財經委副主任任上退休。

據中國官媒央視新聞報導，今天天津市第二中級人民法院一審公開開庭審理孫志剛收賄一案。

根據法院起訴指控，2002年下半年至2023年8月，孫志剛利用擔任湖北省委常委、祕書長，安徽省委常委、副省長，國家發展和改革委員會黨組成員、副主任，貴州省委副書記、省長，貴州省委書記，貴州省人大常委會主任，第13屆全國人大財政經濟委員會副主任委員等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在推進項目、認購股份、承攬工程、房地產開發等事項上提供幫助。

法院稱，孫志剛直接或透過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計價值人民幣8.13億餘元。

根據報導，檢察機關在庭審中出示了相關證據，被告人孫志剛及其辯護人則進行了質證，控辯雙方在法庭主持下「充分發表了意見」，孫志剛進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪。法庭最後宣布休庭，擇期宣判。

中共加大力度進行反貪腐。根據公開資料顯示，孫志剛1954年生，1971年參加工作；1976年9月加入中共；1985年起離開校園行政職，先後在湖北省武漢市、宜昌市黨政部門任職，官至宜昌市委書記；2002年8月升任湖北省委祕書長。

從孫志剛一案可看出，從他2002年升任湖北省委祕書長到2023年從全國人大財經委副主任任內退休以來，21年間貪腐涉嫌金額龐大。

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