警民衝突惡化 中國學生撤離香港

香港理工大學學生十三日以椅子等雜物封鎖校門。該校董事會學生代表李傲然十二日要求警方不要進入校園，卻遭警方毆打、辱罵「曱甴（蟑螂）大學」、「教壞學生」。（彭博）

2019-11-14 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港中文大學十三日晚間宣布提前結束第一學期課程；此前，香港水警船十三日上午已開始接載就讀中大的中國學生及其家人前往安全地點；深圳共青團透過社群媒體平台宣布，深圳青年驛站會為前往深圳暫避的中國在港學生提供七天免費住宿等服務；亦有許多「港漂（在港中國人）」和「藍營（不支持「反送中」的香港人）」十二日晚間自行開車或協調車輛前往中大，接送中國學生前往深圳。

就讀中大、十三日凌晨從宿舍打包離港的十九歲中國學生林理歐（Leo Lin，譯音）告訴彭博，他親眼看到港警向學生發射催淚彈、學生向港警扔擲汽油彈，雙方對峙達數小時，「我本來不想走，我想去上課，但是整個氣氛急遽惡化，我不得不離開這裡」；就讀香港理工大學的廿一歲中國學生布魯斯（Bruce，譯音）十二日晚間搭高鐵逃到深圳，「我在學校裡一直都很緊張，直到通關後才放鬆下來。」

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不少學生以「逃難」形容撤離香港，這些學生有人直接返鄉，也有人停留在深圳觀察情況發展。中國官媒《環球時報》十三日下午指出，還有約兩百名學生等待救援。

香港警方十三日下午也證實，一些中國學生因道路受阻無法離開，向警方求助後，警方基於安全考量決定調派水警船協助他們抵達安全地點，再由他們自行安排交通工具離開。

中共機關報《人民日報》十三日評論，「違法就是違法，沒有任何藉口；暴徒就是暴徒，不分校內校外」。新華社十三日形容抗爭者的「暴行無異於恐怖主義的行徑」。

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