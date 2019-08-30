舉槍瞄準反送中 光頭警長列中國十一嘉賓

2019-08-30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中華人民共和國十月一日將迎來成立七十週年盛會，緊鑼密鼓籌備慶典之際，香港警察公共關係科總警司謝振中廿九日下午證實港警接獲邀請，除了管理高層，近兩個月忙著對付「反送中」示威者的第一線員警，亦約有十人將代表赴京。上月卅日晚間在香港新界葵涌警署外對民眾舉起裝有布袋彈之美國製雷明登（Remington）霰彈槍的劉姓「光頭警長」，亦以中國英雄之姿受邀，已私下表示絕不缺席。

謝振中強調，這並非港警首度獲邀參加中國十一慶典。事實上，二○○九年中華人民共和國成立六十週年慶時，由香港各界組成的香港代表團，出席陣仗多達二一二人，三天行程滿檔，與中國共產黨關係密切的香港「民主建港協進聯盟」創黨主席曾鈺成至今與有榮焉。

俗稱「拳頭會」的「香港警察隊員佐級協會」（ＪＰＯＡ）主席林志偉，亦證實港警獲邀，但「此事絕非出於統一陣線目的」，反而是「表現祖國對我們的高度認可」，並「藉機鼓勵我們」。而香港警界流傳的劉姓「光頭警長」簡訊透露，他歡喜受邀，將「代表」大家出席祖國國慶。中國民眾知情後，齊呼「劉Sir，歡迎你」，稱之「應得的光榮」。

「光頭警長」一戰成名，乃拜香港政府「逃犯條例」修訂草案引發的「反送中」運動之賜。上月廿八日，香港島發生大規模警民衝突，共計四十九人被拘，其中四十四人被控暴動罪且多押在葵涌警署，大批民眾卅日前往聲援，豈料劉姓警長真槍實彈「自衛」，還外流遭「暴徒」攻擊以致眼角受傷充血的照片，而警方辯稱，他係因群眾包圍掉了警盔，才出此下策。他本人隨後向記者聲稱，「香港警察有能力處理這班暴徒，只恨他們亦是中國人，打不是，不打也不是！真的很心痛！」引來中國共產黨機關報《人民日報》旗下《環球時報》讚嘆，「舉起槍的光頭警長，沒想過會感動中國」，稱他「在守護我們中國的香港」，而「有時候，一個人感動一個國，只需要，一種善良」。

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