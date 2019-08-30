若中國鎮壓香港「下個目標是台灣」

2019-08-30

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港反送中抗爭運動持續延燒，又有大批解放軍入港，引發將鎮壓的傳聞。美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）廿八日投書「福斯新聞」指出，如果任由中國出兵鎮壓香港，「下個目標就是台灣」，且將對美國的亞洲盟國構成更大危險。

海利指出，香港抗爭是中國近代史上，最大規模的抗議活動，中國政府目前面臨兩個選擇，一是退一步、允許香港人保留自由，就像中國過去所承諾的；二是對香港出兵鎮壓。而從中國國家主席習近平過去所為來看，她認為鎮壓是讓人擔心的一種可能。香港局勢至關重要，美國絕不希望與中國開戰，但美國人應該明白，香港命運牽動更大戰略，與美國利益息息相關。

香港命運 攸關美安全誠信

海利說，若讓中國鎮壓香港、且不用付出代價，接下來中國可能就會認定，也可以對台灣動武。如果對中國侵略香港做出不痛不癢的回應，中國官員會認為，他們侵犯台灣也不會面臨嚴重後果，則後果將一發不可收拾，日韓、紐澳、菲律賓與泰國等美國盟友，也將質疑美國安全承諾的誠信。

海利主張，中國若鎮壓香港，美國必須要讓中國付出慘痛代價，必須中斷與中國的一切商務往來。當中國越覺得會面臨這類後果，他們就越不可能發動攻擊，接下來的軍事對抗就越不可能發生。

海利也提及台灣與共產中國自一九四九年以後分治的政治現實，而美國對台灣的安全承諾，更是台灣維繫自由、得以嚇阻中國動武的關鍵。

外交部發言人歐江安昨表示，外交部感謝海利投書表達對台灣強而有力且公開的支持，政府關心香港情勢發展，支持香港人民追求民主自由，希望香港當局回應民意期待，讓香港社會回歸穩定及正常運作，也呼籲北京及香港當局不要把情勢惡化的責任，推卸給不存在的外力介入，不要做出錯誤的判斷，造成歷史的遺憾。

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