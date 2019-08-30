別怪反送中 全球安全城市 香港暴跌至20名

2019-08-30

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國經濟學人智庫（The Economist Intelligence Unit，EIU）廿九日公布二○一九年全球城市安全指數，排名第一的仍是日本東京，至於反送中抗議持續兩個多月的香港，則從上一次二○一七年調查時的第九名，暴跌至廿名，由於相關調查資料是在二到四月間收集的，可斷定名次下滑無關反送中。至於台北名次不變，與上次相同，仍維持在廿二名。

前十名 亞太城市包六座

該智庫只針對全球六十座城市進行調查，結果顯示，安全指數總分排名前十的城市中，亞太城市就包辦六座，排名依序是以九十二．○分衛冕冠軍的日本東京、新加坡、日本大阪、荷蘭阿姆斯特丹、澳洲雪梨、加拿大多倫多、美國華府哥倫比亞特區、丹麥哥本哈根，南韓首爾（與哥本哈根同分並列第八）、澳洲墨爾本。上次擠進前十名的香港，今年跌至廿名（八十三．七分），台北廿二名（八十二．五分），北京卅一名（七十．五分），上海卅二名（七十．二分）。

此一安全指數是針對城市數位化、衛生健康、基礎建設與個人安全等四大領域的五十七個指標進行評分；從香港在個人安全指數排名上，以九十一．一分高居第三來看，香港今年城市安全的綜合指數排名反映的是，在數位化（廿二名，七十八．八分）與衛生健康（廿七名，七十三．二分）上表現欠佳，與反送中無關。

台北22名 衛生健康最出色

至於台北在上述四大安全領域中的衛生健康上表現最出色，以八十．二分排名第十。

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