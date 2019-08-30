恫嚇反送中? 2申請人同日遇襲

2019-08-30

「槍打出頭鳥」受訪時被毆 波及記者

〔編譯張沛元／綜合報導〕至少兩名與香港「反送中」抗議有關的活動主辦單位負責人，廿九日先後在公開場合無故遭非華裔人士圍毆，其中泛民主派團體「民間人權陣線」（民陣）召集人岑子杰被打到送醫，「光復元朗」遊行申請人鍾健平則是在受訪時遇襲，連一旁的記者也一同被打，其他反送中相關集會遊行召集人已提高警覺，注意人身安全，但也反嗆此舉無法阻止遊行。此外，香港警方廿九日拒絕民陣申請在卅一日的集會遊行，民陣已提出上訴。

根據香港媒體報導，鍾健平廿九日傍晚近五時在大埔警署附近路上接受媒體訪問時，遭四名南亞裔男子以鐵條與雨傘攻擊，四人犯案後逃逸無蹤。鍾健平因以手護頭，以致手臂與背部嚴重受傷，至於曾企圖制止暴力的記者也慘遭池魚之殃，嘴角被打破流血。鍾健平雖曾報案，但他稍後在醫院外表示，不會光靠警方，將自行組織民間刑事調查；他還透露，一早就被人跟蹤，這顯然是有組織與預謀犯案，是「槍打出頭鳥」，香港人已無法活在免於恐懼中，並呼籲南亞人不要為了錢充當打手。

至於岑子杰則是在同日午後近一時與友人在九龍的餐廳用餐時，遭兩名衝入店內的蒙面男子以球棒與鐵條（一說還有長刀）攻擊，過程僅歷時十到廿秒；施暴者膚色為深咖啡色，並非華人，行凶後隨即出店，上車逃逸；岑子杰與友人皆受傷送醫治療，警方獲報後，已前往該餐廳採證與展開調查。

港媒指出，香港中大本土學社發起人、九龍遊行與遮打集會召集人劉匡穎指出，早就聽說過集會遊行申請者會陸續遭暴力對待的消息，但他不會向暴力低頭，並稱暴行只會促使更多人以其他方式號召舉行更難控制、規模更大的集會遊行，施暴者妄想藉此阻撓集會遊行，是「天真想法」。劉匡穎本人過去就接獲恐嚇訊息與被潑紅油，至於「光復上水」遊行申請人梁金成則是本月深夜遭人以藤條毆打並警告別搞事。

八三一遊行被禁 民陣上訴

八三一遊行方面，針對民陣申請集會以及從中環遊行至中聯辦，港警已發出反對通知書，理由是民陣活動都會遭暴力示威者「劫持」，因此禁止；民陣就此提出上訴，不少香港網友反嗆，無論警方反對與否，「八三一見」。

中國人大在二○一四年八月卅一日通過所謂八三一決議，明訂香港特首可實施一人一票的普選，然而候選人仍須獲得上千人的提名委員認可才能參選，且不接受政黨與公民提名，此一篩選過程被香港泛民派視為非真普選，並於稍後同年九月引爆雨傘革命。民陣打算在八三一決議五週年之際重返街頭，以及重提包括特首真普選的反送中五大訴求，但警方基於風險與公共秩序堅不應允。

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