林鄭迴避警黑歸咎示威 記者怒問幾時死

2019-08-14

〔編譯張沛元、陳正健／綜合報導〕香港特區政府行政長官林鄭月娥十三日召開記者會，不但無視警察過度動武與抗議訴求，反而還與北京當局口徑一致，強調社會動盪已將香港逼上不歸路，瀕臨「粉身碎骨的深淵」，香港政壇民主派人士痛斥林鄭倒果為因，竟把一切過錯歸咎到示威者身上。在此同時，最新民調顯示，林鄭支持率跌破三成，創史上新低，另有近六成港人認為警方執法過度。

這是林鄭在北京當局將「反送中」示威比為恐怖主義以及示威者癱瘓香港機場後，首度召開記者會。林鄭強調香港已出現極度危險情況，反送中所衍生的抗議集會導致社會動盪、違法行為與仇警言論，危及香港安定與未來，甚至哽咽詢問「是否忍心把香港這個家推向粉身碎骨的深淵」。林鄭指解決唯一之道是反抗暴力、維護法治與恢復社會秩序；當一切平靜後，會展開真誠對話與修補撕裂。

記者會跳針 支持率跌破三成

但部分在場記者對林鄭漠視動盪背後原因感到不滿，頻頻打斷發言與逼問尖銳問題，像是何時辭職、是否會對警察施暴進行調查，以及是否有撤回逃犯條例修訂案自治權？但林鄭對這些問題一再迴避，之後竟有一名記者高喊「很多市民都在問你，你什麼時候會死？」導致記者會十五分鐘就草草結束。

民主派立法會議員毛孟靜怒斥林鄭的發言了無新意、倒果為因與顛倒黑白，未提出任何可行的解決方法，畢竟香港今日的情況，肇因於港府拒絕對話，無視警察暴力。

此外，根據香港民意研究所十三日公布在八月初進行的最新民調的結果，林鄭的支持率跌破三成，只剩下廿七．九％，是歷任特首中最低。此外，港人對警務處的滿意度從六月初的六十一％，跌至史上最低的卅九．四％；五十八％受訪者認為警方過度動武，七十一％認為警民衝突責任在港府。

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