以眼還眼! 港警愈殘暴 港人愈反彈

2019-08-14

〔編譯陳正健／綜合報導〕港警針對十一日反送中「全城快閃抗爭」的爭議執法引發各界撻伐，包括近距離射擊群眾、在室內施放催淚彈、臥底抓人、縱容親中人士襲擊示威者等，期間一名年輕女子眼睛中彈的慘狀，在社群媒體上廣泛流傳，以致民怨沸騰。分析指出，港警強硬執法的合理性招致外界質疑，甚至成為挑動示威者新一波對抗行動的禍首。

港警十一日鎮壓強度明顯升高，主要爭議包括：港警於葵芳、太古地鐵站內發射催淚彈；於太古站一至兩公尺近距離內對群眾發射胡椒球；於銅鑼灣軒尼詩道「臥底」假扮成示威者逮人、拾起長竹枝或鐵針放進抗議者背包裡疑似「栽贓嫁禍」；北角一批白衣人持棍棒毆打示威者，港警涉嫌縱容；尖沙咀一名女抗議者遭警方布袋彈射中右眼球，據傳將「永久失明」。

美國之音報導，港警的執法加劇警民對立，引發香港社會強烈反彈，激發示威者新一輪對警員「濫權濫暴」的譴責和抗爭。香港多所大專學生會已發表聲明，促請市民無限期「三罷」（罷工，罷課，罷市），直到「濫權濫暴」的警員受到法律制裁。

「全港反送中聯席」則譴責，港警連串的拘捕行動形同「軍事鎮壓」，香港已出現人道災難。「民權觀察」成員王浩然則斥責，當日在場警員人數眾多，徒手即可逮捕，但個別港警卻向民眾發射胡椒球，把示威者當成活靶。香港大學法律學系首席講師張達明亦批評，臥底警員未展示委任證，顯示高層縱容警隊不守規矩。

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