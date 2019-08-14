港警濫射催淚彈 聯國籲獨立調查

2019-08-14

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對香港警察在反送中抗議集會中過度動武的問題，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）十三日呼籲展開「立即、獨立與公正」的調查。

巴舍萊透過發言人表示，聯合國人權事務高級專員公署已檢視過可靠證據，顯示港警使用非致命性武器的方式，違反國際規範與標準，像是在擁擠、密閉區域發射催淚彈，以及在多個場合直接射擊抗議人士，導致死亡或重傷機率大增。巴舍萊說，人權公署呼籲港府立刻展開調查，以確保執法人員行為合法。不過，巴舍萊也譴責抗議人士的暴力，呼籲以和平方式表達訴求。

稍早，加拿大總理杜魯道促請北京當局在處理有合法要求的香港民眾時，必須非常小心與尊重，並呼籲和平、秩序、對話；美國國會參議院多數黨（共和黨）領袖麥康奈則警告北京當局，不要妄想侵犯港人的自治與自由…「任何暴力鎮壓行動，將完全令人無法接受」。

中媒批黃之鋒黎智英 禍港亂港

中國新華社十三日發文，以「禍港亂港頭目必將自食其果」為題，指控香港前政務司長陳方安生、壹傳媒創辦人黎智英、香港民主黨前主席李柱銘等人是「禍港亂港頭目」，也砲轟香港眾志成員黃之鋒、羅冠聰為「港獨組織頭目」，為外部勢力干預香港事務的「馬前卒」。至於「人民日報」則是在海外版發表名為「正告台當局，收回涉港黑手」的文章，重彈香港抗議與台獨勢力掛鉤的老調。

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