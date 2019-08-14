反送中第11週 網召300萬人站出來

2019-08-14

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港反送中抗爭迄今逾兩個月，鑑於香港警方鎮壓近日步步升級，六月十六日曾引領兩百萬港人上街示威的香港民主派聯合平台「民間人權陣線」，十三日再訂十八日展開第七度遊行，以「煞停警黑暴力，落實五大訴求」，目標卅萬人，但網友正朝三百萬人串連邁進。

民陣十八日遊行預計下午二時卅分起腳，由銅鑼灣的維多利亞公園往中環遮打道前進，已申請港府不反對通知書。民陣召集人岑子杰強調，這次活動係「針對警黑亂港問題」，鑑於港人過去一週遭遇才把原訂卅一日舉行的遊行提前，青年網友自期以完全「和理非」（和平、理性、非暴力）方式進行，因此呼籲全家總動員，「告訴政府，港人選擇站在良知一方」。當天原有「荃葵青遊行」，主辦者也決定順延一週。

岑子杰目前以民陣遊行皆未發生衝突的過往紀錄自恃，不覺得警方有禁止的理由。至於會否出面阻止「下半場」衝擊，岑子杰認為民陣無責亦無權禁止自家集會以外的行動。但他指出，青年網友普遍主張「和理非」表達心聲，已將十八日訂為「和理非日」，還請「勇武朋友做返一日和理非」，因此「下半場」衝擊發生的可能性不大。

林鄭黑警黑道 被諷香港三害

對於特首林鄭月娥抹黑示威者為影響民生經濟的暴徒一事，岑子杰則認為她刻意提出兩難命題：「要自己，還是要麵包」，「要錢還是要良知」。但香港連月示威非關政見分歧，而是道德良知的考驗，實情為國務院港澳事務辦公室縱容林鄭月娥、林鄭月娥縱容警隊、警隊縱容黑社會，呼籲一手造成當前混亂的她別再玩政治手段，「唔好再做無良心的事」。

民主黨總幹事林卓廷更直指香港有三害：黑社會橫行、警方濫用暴力、林鄭月娥拒絕回應五大訴求，一旦成功除害，香港經濟與股市一定向上。

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