誰是中國人 東北俄族網紅掀論戰

2019-06-24

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國東北黑龍江省近來出了一名被稱為「俄羅斯族大叔」的網路紅人︱四十四歲的農民董德升，有著藍眼睛、白皮膚和棕色頭髮，長得像是俄羅斯人，卻操著一口標準東北口音，如此反差令他一夕爆紅，甚至掀起「中國人」究竟為何的網路論戰。

董德升為中國少數民族「俄羅斯族」人，俄文名為「彼得洛夫」（Peter Petrov）。他的曾祖父母在一九二六年帶著家人越過黑龍江，在黑龍江省遜克縣定居。多年後，他的祖母與祖父離異，改嫁漢族董姓男子並冠夫姓。董德升是第四代俄中混血兒，在中國土生土長的他不諳俄語。

美國有線電視新聞網（CNN）廿三日報導，董德升前年底開始使用中國直播應用程式「快手」，播出他與愛犬「小白」玩耍、與家人吃水餃、種植黃豆及玉米等日常自拍。短短一年，董德升就成為網路紅人，擁有近一百五十萬粉絲，網稱「彼得大叔」。即使他自認是中國人，許多人仍難以接受。

在中國，漢族佔總人口的九十二％，多達十二億人，其餘是五十五個少數民族。澳洲拉籌伯大學中國民族政策學者萊布爾德（James Leibold）指出，中國公民若不具典型漢族特徵，不可能被完全視為「中國人」。

萊布爾德表示，中國種族政策在兩者間轉移，一為保證少數民族的獨特認同，二是將他們的獨特文化融入漢族主流。習近平二○一三年掌權後，政策轉向「更同化的途徑」。尤其新疆最為明顯。

葡籍足球員入籍 被登記為漢族

在此同時，中國山東魯能泰山足球俱樂部二十一日宣布，葡萄牙籍職業足球員德爾加多（Pedro Delgado）已完成入籍手續，成為中國第一位非華裔的歸化球員。他的臨時身分證，民族登記為「漢」，也引發網路熱議。

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