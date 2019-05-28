關注全球暖化 綠色浪潮席捲歐洲

2019-05-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕歐洲議會選舉初步結果顯示，綠黨（Green Party，關注環保議題的政黨）在各國異軍突起，預估「歐洲綠黨︱歐洲自由聯盟」（Greens/EFA）將從原本的五十二席，大幅增加至七十席，反映一股「綠色浪潮」正席捲歐洲，年輕世代以選票要求當局遏止全球暖化。

歐洲主要大國的綠黨，紛紛取得創紀錄的兩位數得票率佳績。德國綠黨拿下二十％，超過社會民主黨，成為該國在歐洲議會的第二大黨，僅次於總理梅克爾領導的德國基督教民主聯盟；法國綠黨則以十二至十二．七％的得票率，在該國位居第三，優於上屆選舉的八．九％。

此外，英國綠黨的得票率也從四．六％增至十二．五％，其歐洲議會議員席次從三席增至七席，增加逾一倍，在該國排名第四，將執政保守黨擠至第五。英國綠黨議員及前領袖盧卡斯（Caroline Lucas）表示，該黨勝利的背後是「綠色浪潮席捲歐洲」，民眾支持該黨的留歐立場。

除了英法德，荷蘭、愛爾蘭及奧地利綠黨的得票率也達兩位數。愛爾蘭綠黨歐洲議員候選人卡夫（Ciarán Cuffe），目前在都柏林選區位居榜首，預計最多有望拿下三席。愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）在祝賀綠黨時強調，民眾希望當局在氣候行動方面做得更多。

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