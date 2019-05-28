脫歐黨告捷 續對英兩大黨施壓

2019-05-28

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國「獨立黨」前主席法拉吉（Nigel Farage）促成二○一六年「英國去留歐盟公民投票」產出脫歐決議後，今年又帶領甫成立的「脫歐黨」（Brexit Party）在歐洲議會選舉中告捷，拿下英國代表共七十三席中的廿八席。自恃民意基礎強大，他廿七日主張脫歐黨應為英國未來五個月脫歐談判成員之一，若各方持續忽略此訴求，他矢言脫歐黨將在二二年大選再度展現驚人能量，屆時恐讓英國政壇翻天覆地。

路透指出，英國首相梅伊領導的脫歐計畫引發民怨，讓主張儘快「硬脫歐」的脫歐黨，成為本屆歐洲議會選舉的受益者。法拉吉眼看脫歐黨的表現一如選前預測般亮眼，在開票現場透過路透提點保守黨下任首相人選，脫歐黨應在英國這項自第二次世界大戰結束以來的最重大議題上擁有發言權。又若英國十月卅一日依舊無法脫歐，「脫歐黨將在下次大選重現這種驚人結果」，但他認為在野工黨和執政保守黨不會記取「今晚重大教訓」。

梅伊在脫歐公投後銜命上任，主張規劃配套措施「軟脫歐」，脫歐協議草案卻在國會再三卡關，脫歐期限也從三月廿九日一路延至十月卅一日，被迫宣告下月七日將辭去保守黨黨魁及首相二職。路透斷言，保守黨和工黨等皆不可能讓法拉吉介入脫歐談判。但由於脫歐黨確實有能力凝聚脫歐民意，保守黨和工黨皆恐流失選票，保守黨已無法在脫歐政策上搖擺躊躇，未來五個月採行比梅伊執政更果決的脫歐路線已勢在必行。

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