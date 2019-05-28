歐議會大選 綠黨、民粹派大斬獲

2019-05-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕五年一度的歐洲議會大選廿六日落幕，各國最新計票結果顯示，投票率接近五十一％，創下廿年來最高紀錄，但歐盟政治版圖「碎片化」情況加劇，中右及中左兩大主流政團的議席均大幅衰退，總席次不再過半，反而是重視氣候問題的綠黨成為大贏家，加上英國「脫歐黨」、法國「民族陣線」、義大利「聯盟黨」等民粹和極右勢力大有斬獲，預料將左右歐盟未來五年政策走向。

這場大選涉及歐盟廿八國、逾四億選民，總計選出七五一名議員，是僅次於印度的全球第二大民主選舉。根據最新開票結果，中右的「歐洲人民黨」（EPP）將繼續擔綱第一大政團，但席次大減三十八席，僅得一七九席；中左的「社會與民主進步聯盟」（S&D）也丟掉三十七席、只剩一五○席。兩大主流政團此次共拿下三二九席，是歐洲議會一九七九年直選以來，首次未能過半。

親商的中間自由派「歐洲自由暨民主聯盟」（ALDE&R），席次大增至一○七席，穩坐第三大政團。「歐洲綠黨︱歐洲自由聯盟」（Greens/EFA）則躍升為第四大政團，席次上看七十席，成為第四大政團。這是因為綠黨在各國成績斐然，包括在德國獲三分之一選民青睞，得票率達廿二％，排名該國第二；以及在法國、荷蘭、奧地利和愛爾蘭的得票率均達兩位數。這兩個政團預料將成為主導議會的關鍵角色。

值得注意的是，英、法、義等國的極右民粹勢力收獲豐碩，法國「民族陣線」和義大利「聯盟黨」等極右政黨組成的「民族和自由歐洲」（ENF），席次躍升至五十八席；英國「脫歐黨」和義國「五星運動」等歐洲懷疑論者組成的「自由和直接民主歐洲」（EFDD），也增至五十六席；另一疑歐政團「歐洲保守與改革黨」（ECR）也拿下五十八席。這三個保守政團共拿下一七二席，接近總席次的四分之一。

未來倡導各國利益 恐超越歐盟利益

英、法、德國執政黨的表現，全都差強人意。英國執政黨「保守黨」因未能帶領英國如期脫歐，得票率跌至第五，席次僅剩三席，慘輸法拉吉的「脫歐黨」；選前全力投入選戰、視此次選舉為「歐盟保衛戰」的法國總統馬克宏，其「共和前進黨」（LREM）也被勒班的「民族陣線」擊敗；德國總理梅克爾的執政聯盟雖以廿八％得票率保持領先，但比上屆下跌逾七％，同樣創下歷史新低。

針對選舉結果，英國智庫「歐洲外交關係委員會」（ECFR）主任倫納德（Mark Leonard）分析，極右和民粹勢力雖有斬獲，但並未遍地開花，只是未來在歐洲議會，倡導本國利益的聲浪勢必超越歐盟全體利益。英國「衛報」則引述專家指出，歐洲議會版圖的碎片化並非壞事，雖然歐盟立法程序將變得更複雜，但不啻為歐洲民主的佳音，可引起更多公眾對歐盟事務的興趣。

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