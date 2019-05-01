繼位儀式禁皇室女性出席 紐時批損國際形象

2019-05-01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本在五月一日正式開啟「令和」時代，當地時間上午十時半（台灣時間上午九時半），新天皇德仁將繼承象徵皇權的劍璽等神器，但根據日本「皇室典範」規定，屆時皇室女性均不得列席，包括與德仁結縭二十六年的新皇后雅子。《紐約時報》批評，此舉象徵日本「男尊女卑」的舊習仍未改善，皇室女權低下的情況尤其明顯，將傷害日本的國際形象。

德仁的繼位儀式將有少部分男性皇族成員，以及日本政府行政、立法和司法體系代表官員見證，而內閣中唯一女大臣、地方創生擔當大臣片山皋月，料是現代史上首位見證此儀式的女性。日本皇室相關禁例還包括女性成員不得繼承皇位，包括德仁與雅子的獨生女愛子內親王；此外，皇室女性成員下嫁平民後須脫離皇室，且其子女也無法成為皇位繼承人。

紐時指出，在女性地位方面，日本皇室與其他君主制國家步調不一。例如，英國女王伊莉莎白二世已在位六十六年，荷蘭、比利時、瑞典、挪威和西班牙的王室繼承人也均為年輕女性。日本大手前大學文化與歷史研究副教授田中凱瑟琳（Kathryn Tanaka）分析，繼承權限定為男性是十九世紀才開始，反映的是特定的政治和父權觀點。事實上，日本第二大報《朝日新聞》一項民調曾顯示，逾四分之三的日本民眾支持由女性登上皇位。

分析家另指出，新皇后雅子被排除在德仁即位儀式其中一個重要環節之外，這種做法也與日本政府推廣性別平等的努力不一致。京都外國語大學公共外交學教授史諾（Nancy Snow）即表示，想像只有一位女性閣員出席神器繼承儀式，卻不見新天皇的妻子，「他們忘了國際將如何看待這件事」。觀察人士也直言，明仁天皇退位即代表突破傳統，這段過渡期其實正是皇室做出其他革新的好機會。日本首相安倍晉三已承諾，將在德仁登基後，開始討論皇室女性成員的地位問題。

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