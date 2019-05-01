改朝換代 東京歡樂如跨年

2019-05-01

〔駐日特派員林翠儀／東京四月三十日報導〕隨著新舊天皇的交替，時代將從「平成」跨越到「令和」，日本東京街頭昨天出現猶如「跨年」的熱鬧氣氛，即使天空飄雨，但澀谷在接近傍晚、天皇退位儀式開始前已擠滿人潮，還有年輕人準備通宵聚餐，迎接午夜零時「令和」時代的來臨。

由於明仁天皇生前退位，日本這次改朝換代少了過往哀傷嚴肅的氣氛；加上正逢史上最長的十天連假，街頭充滿了猶如跨年的歡樂氣氛。一早，皇居周邊即湧現大批人潮，有人拿著「平成」的紙板拍照留念；東京鐵塔今天的人潮也比往日還多，塔中設置的「塔大神宮」準備的平成御朱印也吸引人龍。外國觀光客最愛的上野阿美橫丁掛起「奉祝令和」的橫幅，遊客在洶湧人潮的夾縫中自拍。

即使下著細雨，澀谷仍是人擠人。就讀東京大學的磯口穿著「令和」的Ｔ恤，他說，今晚和朋友約在新宿聚餐，準備從「平成」跨越到「令和」，心情就和跨年一樣興奮。磯口出生於平成十一年（一九九九年），今年大二，他說，平成時代的記憶都是在準備升學考試，新的令和時代，他將為了出社會做準備。

對於日本是全球唯一使用年號的國家，磯口說，雖然有些人不以為然，但他覺得年號改變可以轉換心情，在新年代到來之際重新振作，而且其中還包含日本的傳統，他覺得很有意義。

高中生山本出生於平成十四年，今天和摔角社團的同學一起來到澀谷。山本帶了一支小花傘，笑著說是為了引人注目。他希望進入「令和」新時代的日本能夠更開朗，就像他的小花傘一樣。山本在受訪時，還和同學一起跳起來，大喊「謝謝平成，你好令和」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/