皇權三神器存放錦盒 連天皇也沒見過

2019-05-01

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本皇太子德仁五月一日接掌皇位，將在「劍璽等承繼之儀」中承接象徵天皇地位正統性與皇權的「三神器」：草薙之劍（天叢雲劍）、八咫鏡和八尺瓊勾玉。德仁的祖父裕仁天皇曾說，他在二次世界大戰末期決定投降的因素之一，就是為了保護這三件神器，足見其珍貴。

三神器的起源與被奉為天皇始祖的神道教太陽神「天照大神」有關。根據記載日本古史、神話的「日本書紀」、「古事記」，天照大神因弟弟暴風雨神素戔嗚尊大鬧天庭「高天原」而隱居天岩戶，導致天地黯然無光，眾神以八咫鏡、八尺瓊勾玉和舞蹈儀式，誘使這名女神離開石窟，讓世界重回光明。草薙之劍是被天界放逐的素戔嗚尊流落到出雲國時，斬殺八頭八尾「八岐大蛇」後，在蛇身內發現的神劍，素戔嗚尊將它獻給天照大神，修補姊弟關係。

三神器後來由天照大神的孫子瓊瓊杵尊傳給其曾孫神武天皇，神武天皇據稱在西元前七世紀成為日本第一代天皇。

八咫鏡為櫛石窗神所造，八咫指其尺寸。日本國學院大學副教授加瀨直彌說，此鏡可能是由銅製作而成，直徑二十至三十公分。八咫鏡能照見真相，因此代表天皇的「智慧」；八尺瓊勾玉象徵「仁」；草薙之劍代表「勇」。三神器的實物分別供在三重縣伊勢神宮（八咫鏡）、愛知縣熱田神宮（草薙之劍）和皇居御所寢室「劍璽之間」（八尺瓊勾玉），草薙之劍和八咫鏡的複製品分別安置在皇居的劍璽之間和賢所。

三神器因至為神聖，始終被收在錦盒中保存，甚至連天皇都沒見過，因此無人知道其確實樣貌。據稱曾有天皇試圖打開錦盒一窺勾玉，但才剛掀開蓋子，錦盒就冒出陣陣煙霧，嚇得他立刻命令幕僚闔上錦盒。在一日的德仁即位之禮上，草薙之劍與八尺瓊勾玉複製品將被送到會場「松之間」，但不會公開亮相。

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