中聯辦大舉買房 增員控制香港

2019-02-27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕經常對香港事務指手劃腳的中國政府駐香港聯絡辦公室（中聯辦），被踢爆上月斥資二．四八億港幣（逾九．八四億台幣），一口氣購入二十套新建房產，在港累積房產數達三百多間，推測是做為宿舍或公務之用，意味中聯辦即將擴充人手，以加強控制香港。

香港土地註冊處的資料顯示，香港市區重建局與信和置業、華人置業等企業合建的「觀塘凱匯」建案，上月由「新民置業有限公司」以同一份合約購入二十套住宅物業，多為兩房格局、預計二○二一年三月落成。值得注意的是，新民置業過去專為中聯辦買賣物業，其董事也均為中聯辦高級官員。且自一四年「雨傘運動」以來，中聯辦三度大手筆買房，已累積至少三百間房產。

香港時事評論員劉銳紹表示，中聯辦的房產多為員工宿舍、商業設施或車位，每次「出手」無非是為了業務需求而擴充人手，且明顯與北京欲加強控制香港有關，包括在港擴大違紀調查工作等。劉又指出，香港做為國際金融中心，是許多中國高官巨賈將資金轉往海外的中繼站，不排除北京是想加派中高級別官員赴港，進一步了解及預防相關情事。

北京近年加強管治香港，被民主派痛批扭曲「一國兩制」，惟親中人士始終不以為然。然而，與建制派立場相近的香港智庫「民主思路」最新民調顯示，以十分為滿分的話，港人對「一國兩制」的評價僅剩四．八四分，在統計學上屬「顯著下跌」，十八至二十九歲者的評分更只有四分。身兼港府行政會議成員的智庫召集人湯家驊警告，這是相關調查首次出現逆轉，北京和港府均須有所警覺。

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