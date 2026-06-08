開學首日地動山搖！菲律賓強震增至4死逾200傷 多棟大樓倒塌

菲律賓民答那峨島強震釀成4死200傷，商業重鎮桑托斯將軍城（General Santos）一座Jollibee速食店大樓在強震中瞬間坍塌。（美聯社）

菲律賓8日學期開學首日，南部民答那峨島驚傳強震。根據《美聯社》報導，這起強震已造成多棟大樓倒塌，官方通報至少4人死亡、逾200人受傷。總統小馬可仕已下令災區學校全面停課並動員救災。

根據《美聯社》報導與現場社群影片顯示，震央位於民答那峨島南部薩蘭加尼省（Sarangani）附近，強震來襲時正值學生上學與員工上班的通勤尖峰。商業重鎮桑托斯將軍城（General Santos）震度極高，當地一座設有知名速食店「快樂蜂」（Jollibee）的3層樓商業大樓在漫天煙塵中「粉碎性塌毀」，引發圍觀民眾驚叫逃散，達迪昂加斯聖母大學（NDDU）部分校舍也傳出坍塌。

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強震隨即引發太平洋海嘯警報。太平洋海嘯警報中心（PTWC）警告，菲國沿岸可能面臨最高3公尺的海嘯波襲，印尼與馬來西亞部分海岸亦可能出現1公尺海嘯。對此，印尼國家災害應變總署（BNPB）立即下令對北蘇拉威西省等沿海發布緊急撤離令；日本氣象廳亦對沖繩、高知等多縣發布海嘯避難指示，三重縣志摩市與鹿兒島縣肝付町更緊急疏散數萬名沿岸居民以嚴防海嘯侵襲。

小馬可仕下令緊急動員物資

為防範災情擴大，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已下令國防與社福部門全力搶通道路並預置救災物資。報導指出，相關災情數據目前仍基於地方部門的初步統計，隨著搜救團隊持續在廢墟中搜救，死傷人數與損害範圍仍不排除持續上升。

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