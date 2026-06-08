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    首頁 > 政治

    稱國民黨做民調反而認證蘇巧慧變強 卓冠廷：李四川越跑越弱

    2026/06/08 13:07 即時新聞／綜合報導
    國民黨新北市黨部公布最新TVBS民調，李四川領先蘇巧慧6.2%。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市黨部公布最新TVBS民調，李四川領先蘇巧慧6.2%。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市議會黨團智庫6月初委託TVBS民調中心進行新北市長選舉民調，民進黨參選人蘇巧慧獲33.0%，國民黨參選人李四川支持度獲39.2％，李四川領先6.2%。新北市議員卓冠廷觀察，與今年1月的TVBS民調對比，雙方差距從15%急縮至6.2%，認為李四川「越跑越弱」。

    卓冠廷表示，這份由國民黨委託TVBS的新北民調，本想拉抬李四川聲勢，卻意外成了「蘇巧慧變強」的官方認證。對比今年1月在「藍白合」設定下，李四川原先在TVBS民調中以47%大幅領先蘇巧慧的32%；在此次6月初的民調中，李卻跌至39.2%，蘇則升至33%，雙方差距從15%急縮至6.2%。

    卓冠廷認為，李四川辭去台北副市長全力拚新北選舉，支持度不增反跌。可見李四川目前無法滿足新北市民的期待；反觀蘇巧慧穩紮穩打，持續以實質政見爭取認同。卓冠廷強調：「國民黨花錢昭告天下，李四川的優勢正快速消耗，而蘇巧慧的底氣越來越足。」

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