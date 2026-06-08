今天降雨2熱區曝光！ 雨彈狂炸一整週 全台水庫可望大進補

一週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

雨彈狂炸一週！中央氣象署預報，未來一週受到鋒面、西南風影響，帶來豐沛水氣，特別是明後兩天（9、10日）雨勢最明顯，對於全台水情都有助益，尤其是南部；今天（8日）鋒面接近、西南風增強，嘉義以南可能會出現短延時強降雨，午後北部、東北部山區也要留意雷雨發生，且將持續到傍晚，提醒民眾下班返家注意。

氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一週都會受到鋒面、西南風影響，雖然鋒面會有南北移動、西南風也會有強弱變化，但對於全台水情都有助益。尤其是明後兩天，鋒面配合西南氣流，水氣是未來一週最豐沛的2天，各地發生豪大雨情形十分常見，特別是中南部山區可能會有累積型強降雨，出現豪雨等級以上的降雨，也就是說可能會出現大豪雨24小時累積350毫米或以上，對於南部水情有相當大的助益。

請繼續往下閱讀...

至於未來一週天氣情形，氣象署預報員李孟軒表示，目前滯留鋒面位置在台灣北方海面，一直延伸到華南一帶，鋒面上也有一些雲系發展，離鋒面較近的馬祖地區地區有不定時的陣雨或雷雨，而台灣位於低壓帶環流中，吹西南風，也有帶來一些水氣，因此今天有2個降雨熱區。

李孟軒說，今天白天中南部地區，尤其是嘉義以南有短延時強降雨，且西南風強度是逐漸增強，南部山區累積雨量相當可觀；另外，北部地區及東北部山區午後有較強雷陣雨發生，且會持續到傍晚，下班返家民眾留意強降雨發生。今天晚上到明天清晨北部地區降雨趨緩，而迎風面中南部地區雨勢仍持續。

李孟軒提到，明天、週三鋒面移動到台灣上空，再搭配較強的西南氣流，整體降雨最為豐沛，各地留意豪大雨發生，尤其中南部山區西南氣流帶來比較豐沛的水氣，降雨雨量累積會偏多，有機會來到局部豪雨等級以上降雨，另外，鋒面通過期間，也可能出現短延時強降雨；週四鋒面南移到巴士海峽，整體雨勢較為趨緩，但中南部偏山區仍須留意局部大雨發生機率。

李孟軒表示，週五到下週日新的滯留鋒面會在台灣上空建立，降雨又會增加，西半部地區及東半部山區要留意局部大雨或豪雨發生，但預報後期仍有不確定性，將持續觀察。他並提醒，未來一週避免到山區活動，遇強降雨應注意安全。

溫度部分，李孟軒說，今天開始下雨，溫度略微下降，各地白天30度以上，沒有下雨時較悶熱，尤其花東縱谷、台東可能有焚風發生機率，局部高溫可達36度以上；明天之後受到鋒面影響，降雨明顯，加上鋒面北側會有微弱東北風下來，因此全台白天掉到30度以下，強降雨時氣溫會再更低一些。

未來高溫趨勢。（圖由氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法