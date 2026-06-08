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    春日部阿嬤發威！ 遭14歲少女搶劫受傷 狂追150米反殺壓制

    2026/06/08 12:59 即時新聞／綜合報導
    埼玉縣警察，示意圖。（法新社）

    埼玉縣警察，示意圖。（法新社）

    日本埼玉縣春日部市一名14歲女國中生，涉嫌搶奪一名60多歲婦女的錢包，反遭對方狂追150公尺並壓制在地。由於事發地點正巧是知名動漫《蠟筆小新》的故事舞台春日部，引發大批台灣網友歪樓熱議。

    綜合日媒報導，這起街頭搶案發生於6日晚間10時（台灣時間11時）許，這名14歲的少女在春日部市街頭，鎖定一名正在步行返家的60多歲女性。少女突然從後方靠近，朝婦人的臉部狂噴不明噴霧，造成對方受傷，並趁機內含約4萬日圓（約新台幣7889元）現金的錢包。

    少女得手後隨即拔腿狂奔企圖逃逸，不料該名婦人即便忍受著雙眼與臉部的劇烈刺痛，依然迅速起跑，硬是在狂追150公尺後，親手將對方當場制伏，並交給趕赴現場的警方。遭襲擊的婦人臉部受傷，預計需要一週時間才能痊癒。警方透露，該名學生落網後對犯行供認不諱，坦言是因為「身上沒有錢，所以想要錢包」。

    數位創作者小原惠文今（8）日也轉發該則新聞，驚呼受害人竟然在臉部受傷的情況下，還能跑贏14歲的國中生並將其壓制，猜測這位婦人平時肯定有規律的跑步或健身習慣，直呼這則新聞對中年婦女來說實在是太勵志了。

    由於春日部是《蠟筆小新》主角野原新之助一家的居住地，大批網友紛紛幽默聯想調侃：「這個歐巴桑一定是春日部防衛隊的成員」、「春日部6x歲婦人？野原美冴1991年時29歲，所以今年64歲，合理」、「不要小看60歲婦女的爆發力！」、「這個案例告訴我們三件事：1. 防狼、防熊噴霧不是無敵的；2. 平時多練跑步；3. 大嬸猛於虎」。

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