獨家》八旗文化總編富察出獄 遭中共限制出境無法返台

台灣八旗文化總編輯「富察」李延賀在2023年3月赴中國探親後，在上海被中國國安單位逮捕關押；據透露，富察已於今年5月出獄，但因剝奪政治權利1年附加刑無法離開中國。（翻攝臉書）

八旗文化總編輯「富察」李延賀被控犯下「煽動分裂國家罪」，遭中國判處有期徒刑3年、剝奪政治權利1年。據透露，富察已於今年5月出獄，因為仍有附加刑1年，遭中共當局限制出境，無法離開中國回到台灣。

來台多年、具滿族血統的富察已經入籍台灣，取得我國身分證。2023年3月，他返回上海辦理註銷中國「戶籍」時，遭中共國安單位「秘密拘捕」關押，被捕原因涉及八旗文化出版許多違背中共史觀，以及與中共意識型態相左的書籍。

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2025年2月，上海市第一中級人民法院一審宣判，以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年、剝奪政治權利1年，並處沒收個人財產人民幣5萬元。

知情人士透露，富察已經出獄了，仍須執行剝奪政治權利1年「附加刑」，目前無法離開中國。富察原本就是中國人，雙親都在中國，出來後只能待在中國生活，也有跟家人團聚，台灣妻子可以赴中探視，「看起來人是自由的，只是無法離境」。

他指出，富察被列為中國「兩高」報告懲治台獨的具體案例，中共在兩會期間大肆宣傳，即便家屬低調配合不敢張揚，出獄後還不讓人出境，必須服完附加刑，跟李明哲出獄能夠直接返台，不用服附加刑完全不同。

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