身價8億人瑞閃婚69歲看護！ 馬偕醫院爆「搶人大戰」 媳、孫遭起訴

發生搶人大戰的馬偕醫院。（資料照）

高齡102歲的王姓人瑞與69歲賴姓看護登記結婚，引發家屬強烈質疑，指控賴女疑似藉長期照護關係介入財產安排，並限制家屬探視，導致親屬無法接觸王翁。雙方今年初更在台北馬偕醫院爆發「搶人」衝突，王家人當場將王翁帶離，事後改聘男性看護24小時照護；賴女則反控王家13人涉傷害、毀損等罪嫌。台北地檢署偵結後，依過失傷害罪起訴王家1名媳婦及1名孫子，其餘11人不起訴。

據了解，王姓人瑞住在台北市中山區，早年從事土地代書工作，名下持有多筆不動產，資產規模約7至8億元，育有10名子女。家屬指出，賴姓看護自1999年起即長期照護王翁，雙方關係密切，今年1月5日，王翁在家屬不知情下與賴女完成結婚登記。

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家屬質疑，賴女長期介入照護與生活安排，並涉及財產移轉與探視受阻情形，使親屬長期無法與王翁接觸，形同切斷聯繫，因此提起相關訴訟，主張其侵害家庭關係與親屬權益。

今年1月8日，王翁兩名兒子準備接他返家照顧，並請員警陪同到場，賴女則當場出示結婚證明，稱雙方已為夫妻關係，家屬最終錯愕離去。

同年2月3日下午，賴女推著輪椅陪同王翁至馬偕醫院回診取藥時，王家3名兒子、3名媳婦及4名孫子在醫院側門守候，隨即上前將王翁帶離並推上計程車離開。賴女當場高喊「救人！」並報警，中山分局中山二派出所到場後將雙方帶返所釐清。

賴女指控遭推擠並被辱罵「不要臉」，提告妨害自由、傷害及妨害名譽，並聲請保護令。事件後續雙方持續互相提告攻防。

檢方調查認為，衝突過程中以王家張姓媳婦及一名孫子動作較為激烈，致對方受傷，涉犯過失傷害罪，因此依法提起公訴；其餘妨害家庭、和誘、毀損、公然侮辱及搶奪等指控，因罪證不足，均予不起訴處分。

據悉，王家目前已將王翁安置於隱密處所，並聘請男性看護24小時照護，同時著手處理婚姻爭議，並另案提告偽造文書，全案仍由檢警持續偵辦中。

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