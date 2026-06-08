「川習會」後 國防院民調：近八成民眾認為中國未降低對台施壓

「川習會」結束後台灣民眾對區域情勢的看法有變化。（法新社資料照）

「川習會」結束後台灣民眾對區域情勢的看法有變化。根據智庫國防安全研究院委託最新民調顯示，認為美中關係「比較好」比例上升至20.2%；認為「比較不好」者則下降至7.7%。此外，50.7%的民眾認為川習會後中國對台軍事壓力「不會改變」，28.4%認為「會增加」，僅有5.9%認為「會減少」。顯示多數民眾認為中國對台施壓未因美中領導人會晤而出現根本轉變。

2026年5月13日到15日，美國總統川普時隔近9年再度訪問中國，並與中國領導人習近平舉行「川習會」。國防安全研究院於2026年5月28日到31日委託政治大學選舉研究中心，針對台灣民眾對於川習會後美中台與區域關係、美國對台的支持及台灣自身安全的看法進行民意調查。

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首先，川習會後的民調結果則顯示，有近六成的民眾對川習會新聞「非常注意」（13%）或「有點注意」（45.7%），顯示具備相當的新聞能見度。若進一步將「新聞留意程度」進行交叉分析，年長族群對美中高層互動新聞的留意程度最高。相反地，年輕族群對國際新聞的留意程度較低。此外，泛藍與泛綠認同者均有超過7成表示曾注意相關新聞，相較之下無政黨傾向者僅4成。

國防院中共政軍與作戰概念研究所分析員陳穎萱進一步提到，民眾對美中關係的看法上，川習會前後呈現出相當明顯的變化。2026年3月調查顯示，僅有7.7%的民眾認為過去半年美中關係「變得比較好」，卻有38.2%認為「變得比較不好」。然而，在川習會後，認為美中關係「比較好」的比例上升至20.2%；認為「比較不好」者則下降至7.7%。此一結果顯示，台灣民眾認為川習會確實對雙方關係發揮一定程度的穩定效果。儘管多數受訪者不認為美中關係出現根本性轉折，但至少降低對雙方關係持續惡化的預期。

陳穎萱並說，民眾對中國對台軍事壓力的預期，與其對美中關係改善的認知並不完全一致。調查顯示，50.7%的民眾認為川習會後中國對台軍事壓力「不會改變」，28.4%認為「會增加」，僅有5.9%認為「會減少」。換言之，即使部分民眾認為美中關係有所改善，但多數人並未因此相信中國會降低對台施壓力道。認為軍事壓力「增加」與「不變」的比例合計高達79.1%。這項結果透露出一個重要訊息，即便北京與華府透過高層互動降低雙邊緊張情勢，台灣民眾仍認為中國對台施壓具有其自身邏輯，不會因領導人會晤而出現根本轉變。

國防安全研究院委託最新民調顯示，多數民眾認為中國對台施壓未因美中領導人會晤而出現根本轉變。（翻攝自國防院網站）

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