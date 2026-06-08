菲律賓規模7.8強震 外交部：當地僑民平安無虞

菲律賓民答那峨島強震釀成4死200傷，商業重鎮桑托斯將軍城（General Santos）一座Jollibee速食店大樓在強震中瞬間坍塌。（美聯社）

菲律賓民答那峨島今（8）日上午發生規模7.8地震。外交部表示，目前當地僑民均平安無虞，已責成代表處表達關懷與哀悼之意，並將持續關注地震後續發展及相關災情資訊，以瞭解菲方賑災需求及評估後續我國協助救災的可能。

外交部指出，納卯市政府已於地震發生後宣布6月8日全市公私立各級學校停課，並暫停地方及中央政府機關辦公，以利進行安全檢查及災後評估作業。當地政府持續監測後續情形，目前傳出零星傷情，暫未傳出重大災情資訊。

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外交部說明，菲華文教中心已聯繫納卯地區僑界及相關人員，目前當地僑民均平安無虞。當地雖然有多處停電，但目前尚未接獲受災或傷亡通報，我國駐菲律賓代表處將隨時透過台僑網絡掌握最新情況，確保國人安全。

另外，外交部已責成我國駐菲律賓代表處向菲國政府與人民表達我國關懷與哀悼之意，並將持續關注地震後續發展及相關災情資訊，以瞭解菲方賑災需求及評估後續我國協助救災的可能。

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