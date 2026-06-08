東京管樂團樂手雨中演出後發聲 黃世杰怒批張善政：這是台灣的失禮

單簧管樂家楊元碩與東京佼成管樂團演出時突遇豪雨仍敬業演出。（楊元碩提供）

針對桃園市管樂嘉年華中讓東京佼成管樂團在雨中演出到全身濕而毫無雨備等事件，民進黨桃園市長參選人黃世杰昨（7日）痛批張善政市府失格，直言這是「桃園人的心痛、台灣的失禮」，並強調提供安全、專業且受到尊重的演出環境，是邀請方最基本的責任。雖然天氣無法控制，暴雨無法避免，但風險管理與預備方案，可以事先規劃與準備。

黃世杰昨（7）日在臉書發文指出，日本東京佼成管樂團遠渡重洋來到桃園，在克難大雨中演出，除了指揮全身濕透，樂手最寶貝的樂器可能受損，連昂貴的曲目原譜，事後都只能攤在飯店地上晾乾，「這樣的畫面，令桃園樂迷不捨與不解，為何這樣對待我們的客人？」

請繼續往下閱讀...

黃世杰續指，更令人錯愕的是，主辦活動的張善政市府，面對市民的質疑，竟然像事不關己的路人講風涼話：「佼成樂團的敬業態度令人感佩。」讓他不禁痛批，「張善政的感動，是桃園人的心痛！」這無關乎政治問題，是桃園市政府的失格，更是台灣的失禮。

黃世杰表示，市民質疑的，從來不是市府為何無法阻止老天爺下雨，而是明知有梅雨季，氣象預報也提醒「近日高機率雨勢不斷」。市府應該要提出雨備方案，也許是更完善的遮雨棚和防水措施，可能是合適的室內場地，或是討論延時、延期。而非雙手一攤，讓世界級演出團隊與價值不菲的樂器，暴露在豪雨之下。

黃世杰強調，真正令桃園市民心痛的，不單是市府犯錯，而是試圖把佼成樂團的敬業，當成市府的遮羞布，甚至把會被國際訕笑的畫面，描述成「值得感動的故事」，一味推諉卸責，不思檢討改進。負責任的政府，不怕承認錯誤。張市府應該向東京佼成管樂團、向所有參與演出的工作人員、向桃園市民公開道歉，完整說明問題，並嚴格究責與改善。如果張市府依然不願面對錯誤，不願道歉，不願懲處，那就讓願意負責的人來做！

黃世杰承諾，未來他若擔任市長，將會往這三個方向努力：第一，針對演唱會、藝文表演、體育賽事等戶外活動，制定更嚴格的雨備標準作業流程與應變指引，讓每一場活動都有完整備援方案。第二，建立負責任的行政文化，有錯就承認，有缺失就改善，不再以話術取代檢討，不再用「感動」包裝失職。

第三，全力加速推動桃園國際級大型藝文展演空間建設，比照台北國家兩廳院、台中國家歌劇院、高雄衛武營等標準，擺脫桃園長期缺乏優質室內場館的困境，讓國際團體願意來桃園，也讓桃園市民享有更好的文化環境。

東京佼成管樂團樂手林田祐和昨天也在X平台 轉發相關報導，並強調「不該把這當作美談。我們是專業的表演者，無論處於何種情況，都必須在現場展現出最佳的表現。關鍵在於，在幕後下達指示的人是否對表演者抱有尊重。」

對此，黃世杰也引述林田祐和的貼文直言，桃園需要一個願意面對不足、承擔責任、真正「動起來」的市政府。未來的桃園，應當是尊重專業的桃園，更是有能力迎接世界的國門首都！為了更好的桃園，他會全力以赴。

民進黨桃園市長參選人黃世杰。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法