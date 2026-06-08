稱楊渡文章傷害馬英九和自己 廖繼斌不忍了：赴法院提告

馬英九基金會顧問廖繼斌。（資料照）

馬英九基金會上月底針對前執行長王光慈、蕭旭岑涉侵佔一事提告。馬英九多年好友的作家楊渡日前感嘆，其實都是一個人的因果，「如果他不停下來，誰也幫不了忙」。對此，力挺馬英九的基金會顧問廖繼斌今日發文怒嗆，天下有比這個更無情無義的「朋友」嗎？廖認為楊渡連日來的文章已經傷害馬英九與他的人格權，將赴法院提告捍衛名譽。

廖繼斌今日發出〈致楊渡的公開信〉表示，馬英九基金會的風波以來，楊渡一連發聲4次，他看到第一篇《為了馬英九，請熄燈吧！》就已經非常憤怒。因為楊渡出書時，馬總統主動要求出席新書發表會站台；楊渡女兒離世，馬第一時間探望，結果楊渡自稱「作為馬英九的朋友」，卻充滿預設立場地談論朋友的隱私，天下有比這個更無情無義的「朋友」嗎？

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廖繼斌指出，楊渡後來變本加厲再發了3篇臉書，一篇比一篇無情兇狠，其中有一篇連楊自己都覺得太不入流，主動下架，可是在這風頭上，已經被媒體轉載並在社群網站瘋狂傳播，「你以馬總統最親信的摯友所誇張描繪的那些充滿先入為主意識形態的圖像，已經深深嵌入海內外華人心坎，還影射馬總統『一生英明，卻以昏聵終結』，馬總統的形象已經被你徹底汙衊摧毀了」。

廖繼斌表示，馬總統講「背信、侵佔」已經是很保留、很客氣了。「財政紀律」的用詞是金溥聰的主意，這話比「背信、侵佔」更軟，然後還要被楊渡比喻成「宦官惡僕」。「他們礙著情份不願意多講的擔憂，我替他們講，這件事情背後有沒有洗錢罪或國安法、反滲透法的問題，一定要查清楚」。

廖繼斌痛批楊渡，口口聲聲說是馬總統的朋友，但天下哪有會向公眾放送朋友的隱私、武斷認定朋友健康有問題、溝通還需要透過公開放話的朋友？有人拿朋友的健康問題與親人興訟的事情來操作輿論，身為朋友，不去譴責這種事，還強調這些都是為了朋友好。「但天下哪有親人間興訟，你朋友都還不知道，與你朋友有矛盾的人就已經搶先知道而且興奮得拿去到處向媒體宣傳自己勝利了？你還敢四處說這些都是為了你朋友好？」

廖繼斌說，他依照馬總統的指示陪同金溥聰參加5月25日舉發蕭王違反財政紀律的記者會後，許多人更拿著楊渡前後4篇貼文，說楊斬釘截鐵地公開表示馬英九身體已經退化到要馬英九基金會熄燈的程度。他的許多朋友紛紛拿著楊渡的這4篇貼文指責他的人品，甚至還有辱及228事件中受難的先祖父進平公的言詞。「你的這四篇公開貼文，不但傷害馬總統以及馬英九基金會的人格權，甚至連我以及先人的人格權都已受傷害。」

廖繼斌強調，為了家人及先人，還有許許多多默默支持鼓勵他的長輩及好友，願起身捍衛自己及家人、先人的名譽，到法院與楊渡對簿公堂。雖然訴訟的結果誰也不能預測，但是深信訴訟過程雙方攻防內容的公開，一定會讓真相大白，還給馬總統一個公道。

廖還說，「馬總統與我家五代結緣，對我更是一路呵護有加，食人一口，報人一斗，這是做一個人最基本的道理，叫做江湖道義，你懂嗎？」

廖繼斌也對楊渡拋出兩個關鍵問題，第一、蕭旭岑說收了仰慕者的錢，並把這些錢交給王光慈，而王光慈把不入帳的現金放在辦公室，一度還怕檢調來搜索於是交代同仁先拿回家藏起來。請問，這樣算不算有違法的嫌疑？

第二、王光慈說馬英九基金會慘淡經營，今年沒有年終獎金，但有台商捐的錢，王光慈把這些錢用現金發給員工，還特別交代「不用報稅」。請問，這樣算不算有違法的嫌疑？

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