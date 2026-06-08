韓股大屠殺！ 股民坦承出現鴕鳥心態：不敢打開帳戶看

南韓股市8日暴跌，有投資者坦言自己出現了鴕鳥心態。（美聯社）

南韓股市今（8日）遭遇大屠殺，開盤後一度暴跌逾8％觸發熔斷，有投資者坦言自己出現了鴕鳥心態，連打開證券帳戶的勇氣都沒有，但也有人表示若繼續下跌自己會加碼買進。

據《韓聯社》報導，在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪韓旋風下，市場情緒一度高漲，但韓股今天開盤面臨雪崩，甫於5月27日上市的7支SK海力士個股正2跌幅在13％至17％上下，7支三星電子個股正2跌幅為12％至14％左右。

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首爾永登浦區1名30多歲的上班族表示，在上週五（5日）美股暴跌後，他預期今天韓股也會下跌，但沒想到崩得那麼慘。上班族說，他原本還期待會出現黃仁勳效應，怎知最後希望落空。

1名股票論壇用戶則透露，他持有三星電子和SK海力士股票，但太害怕了不敢點開帳戶看；另1名用戶則感嘆，他今天在SK海力士正2、三星電子正2慘賠5000萬韓元（約新台幣102萬元），但這也不是更慘的，有人分享自己上週五到今天虧損1億韓元（約新台幣204萬元）。

不過，也有南韓股民在一片愁雲慘霧中持樂觀心態，京畿道楊州市20來歲居民指出，他上週買入股票時，一度期待韓國綜合股價指數（KOSPI）攀升至9000點，在遇到這次的股災後，他認為SK海力士、三星電子和Naver股價還會繼續漲，所以不後悔自己的投資，並計畫持續買進來攤平成本。

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