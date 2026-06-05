奇蹟！雪巴嚮導聖母峰失蹤6天 家人辦喪事接獲「他在冰瀑爬行」

雪巴嚮導達瓦成功獲救，震撼登山界。（美聯社）

尼泊爾一名雪巴人嚮導在聖母峰失聯6天，最後出沒地點在海拔7500到8000公尺之間，屬極度缺氧的「死亡地帶」。各界本來都以為他已經罹難，家人也開始為他著手後事，沒想到卻被淨山隊發現，他竟獨自在冰瀑區緩慢前進，成功獲救，震撼登山界。

根據《BBC》報導，雪巴嚮導達瓦（Dawa Sherpa）在5月29日下山途中失蹤，最後出沒地點是在海拔約7500到8000公尺的「死亡地帶」。該地空氣極度稀薄、氣候惡劣，被登山者視為最危險的區域。

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56歲英國登山家克里斯．索拉爾（Chris Thrall）回憶，當時他看到達瓦坐在雪地上休息，上前搭話後，達瓦表示自己沒有問題，並催促索拉爾盡快下山。沒想到竟成了兩人最後一次碰面。

索拉爾隨後遇到一名氧氣耗盡且出現凍傷症狀的波蘭登山客，於是將自己的備用氧氣分給對方，兩人一同撤離，然而達瓦始終沒有出現。索拉爾表示，平常撤到第3營地只需約2小時，但那次卻花了整整11小時，而原本5天就能來回的攻頂行程，也拖長至11天。

達瓦失蹤後，搜救隊也立即派出直升機尋找，但始終找不到他的身影，因聖母峰空氣相當稀薄，各界都認為達瓦已經罹難，家屬也已經不抱任何希望，開始著手達瓦的後事與喪葬儀式。不過就在喪禮的第二天，竟發生奇蹟。

淨山人員4日上午在昆布冰瀑（Khumbu Icefall）附近的雪坡，發現一名男子正艱難地朝基地營方向爬行，仔細一看才發現是達瓦，淨山人員立刻將他抬往基地營補充食物與水分，隨後安排直升機將他緊急送往首都加德滿都接受治療。

達瓦的女兒開心地說，「一開始聽到消息，根本不敢確定那個人是父親，於是請對方傳照片來確認，看到之後才敢相信，真的非常開心」。

專門從事高山探險的「8K探險公司」執行長彭巴（Pemba Sherpa）表示，達瓦的案例堪稱高山求生史上的奇蹟。他指出，在聖母峰如此高海拔、極端缺氧的環境下，幾乎沒有人能夠獨自生存數日，更遑論靠自己的力量成功返回低海拔區域。

登山家切林（Ang Tshering）也大讚，「在山上面對如此惡劣的環境還能存活這麼多天，這根本是奇蹟。雪巴人從小在山裡長大，身體特別強壯，換作其他人，恐怕早就撐不住」。

救難人員安排直升機將達瓦緊急送往加德滿都接受治療。（美聯社）

雪巴嚮導達瓦成功獲救，震撼登山界。（美聯社）

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