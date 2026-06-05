為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    六四天安門「It’s my duty」單車男 李德志疑於當年64凌晨遇難

    2026/06/05 19:43 即時新聞／綜合報導
    「六四天安門事件」37年過去，有疑似該男子的同校後輩，在社群平台發文表示，「單車男」已於6月4日凌晨在復興門一帶不幸遇難身亡。（圖擷取自@bbcnewschinese社群平台「YouTube」）

    「六四天安門事件」37年過去，有疑似該男子的同校後輩，在社群平台發文表示，「單車男」已於6月4日凌晨在復興門一帶不幸遇難身亡。（圖擷取自@bbcnewschinese社群平台「YouTube」）

    每段「六四天安門事件」紀錄片都少不了一位意氣風發、頭上綁著紅色絲帶的戴眼鏡的青年，騎著腳踏車接受外媒採訪時，用流利的英文表示「去遊行，天安門廣場，It's my duty」。如今37年過去，有疑似該男子的同校後輩，在社群平台發文表示，其實他已於6月4日凌晨在復興門一帶不幸遇難身亡。

    網友在社群平台「Threads」上發文提到，「剛剛才知道8964紀錄片裡，那個騎著腳踏車說著It's my duty的男生是我們學校前身的物理系的學長…我之前只知道我們學校確實有人去但不知道是這個騎腳踏車的人…」。

    有網友貼出「北京郵電學院」關於李德志同學不幸遇難的情況，講述他是畢業於應用物理系86級的畢業生，於1988年考取碩士研究生，且強調「幾乎沒有介入這次學潮」，從5月初到天津參加CCD講習班並採購器材，為論文工作做準備，5月底才返回學院。直到6月3日下午7時左右騎自行車外出，6月4日凌晨在復興門一帶不幸遇難身亡。公告於1989年6月17日發出。

    根據中國人權「六四」李德志紀錄，他是北京郵電學院應用物理系88級研究生，1989年6月3日傍晚，騎自行車外出，4日淩晨在復興門一帶遭遇戒嚴部隊向人群掃射，腹部中彈，被市民送到復興醫院，已無法搶救。其父去北京處理後事，但沒能看到兒子遺體，校方說是因「天氣太熱屍體無法保存」已被火化。李德志的父親李顯遠是「天安門母親」群體成員。

    在 Threads 查看

    有網友貼出1989年6月17日北京郵電學院的校內公告，證實疑似為單車男的李德志已於6月4日凌晨不幸遇難。（圖擷取自社群平台「Threads」）

    有網友貼出1989年6月17日北京郵電學院的校內公告，證實疑似為單車男的李德志已於6月4日凌晨不幸遇難。（圖擷取自社群平台「Threads」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播