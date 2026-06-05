六四天安門「It’s my duty」單車男 李德志疑於當年64凌晨遇難

「六四天安門事件」37年過去，有疑似該男子的同校後輩，在社群平台發文表示，「單車男」已於6月4日凌晨在復興門一帶不幸遇難身亡。（圖擷取自@bbcnewschinese社群平台「YouTube」）

每段「六四天安門事件」紀錄片都少不了一位意氣風發、頭上綁著紅色絲帶的戴眼鏡的青年，騎著腳踏車接受外媒採訪時，用流利的英文表示「去遊行，天安門廣場，It's my duty」。如今37年過去，有疑似該男子的同校後輩，在社群平台發文表示，其實他已於6月4日凌晨在復興門一帶不幸遇難身亡。

網友在社群平台「Threads」上發文提到，「剛剛才知道8964紀錄片裡，那個騎著腳踏車說著It's my duty的男生是我們學校前身的物理系的學長…我之前只知道我們學校確實有人去但不知道是這個騎腳踏車的人…」。

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有網友貼出「北京郵電學院」關於李德志同學不幸遇難的情況，講述他是畢業於應用物理系86級的畢業生，於1988年考取碩士研究生，且強調「幾乎沒有介入這次學潮」，從5月初到天津參加CCD講習班並採購器材，為論文工作做準備，5月底才返回學院。直到6月3日下午7時左右騎自行車外出，6月4日凌晨在復興門一帶不幸遇難身亡。公告於1989年6月17日發出。

根據中國人權「六四」李德志紀錄，他是北京郵電學院應用物理系88級研究生，1989年6月3日傍晚，騎自行車外出，4日淩晨在復興門一帶遭遇戒嚴部隊向人群掃射，腹部中彈，被市民送到復興醫院，已無法搶救。其父去北京處理後事，但沒能看到兒子遺體，校方說是因「天氣太熱屍體無法保存」已被火化。李德志的父親李顯遠是「天安門母親」群體成員。

有網友貼出1989年6月17日北京郵電學院的校內公告，證實疑似為單車男的李德志已於6月4日凌晨不幸遇難。（圖擷取自社群平台「Threads」）

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