打到美國！伊朗強硬派要求打造洲際飛彈 聯名信促最高領袖同意

伊朗博物館展示的飛彈。（路透檔案照）

美國和伊朗的和談仍在持續進行之際，德黑蘭內部強硬派致函最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），要求同意開發射程足以打到美國的洲際飛彈。

耶路撒冷郵報4日引述伊朗改革派媒體《伊朗時代》（Asriran）3日的報導指出，85名伊朗官員聯名致函穆吉塔巴，一方面對其父親、前最高領袖哈米尼之死致哀，另一方面質疑華府在停火談判中的可信度，信中也暗示要求推動開發洲際飛彈。

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信中說，國會議員會「持續支持我國軍隊和國防工業，直到我國飛彈射程達到能抵達那些殺害殉難者哈米尼的凶手的辦公室」。美國軍事智庫「戰爭研究所」（ISW）的分析家的解讀認為，這封信的說法，等於呼籲伊朗發展能打到美國本土的飛彈。

曾任以色列國安顧問的退役少將、現任智庫「耶路撒冷戰略與安全研究所」（JISS）高級研究員亞米德羅爾（Yaakov Amidror）指出，發展能攻擊美國本土的飛彈，一直是伊朗政權長期以來的目標，若伊朗與美國的談判取得有利財務條件，就可能具備足夠資金和時間，逐步達成此目標。

這封信的連署人最引人注意的是前外交部長、現任國會議員莫塔基（Manouchehr Mottaki），其他連署人還包括過去1個月來，經常出現在伊朗媒體，提出反對與美國和談論調的意識形態強硬派人士。

根據伊朗政權的說法，該國目前庫存飛彈最大射程約2000公里，射程最遠的飛彈如柯蘭沙爾飛彈（Khorramshahr）、「硫磺石」（Sejjil）和「流星三型」（Shahab-3）飛彈。華爾街日報3月披露，伊朗朝4000公里外的狄耶戈加西亞島美英聯合軍事基地，發射兩枚中程飛彈，其中一枚飛行失敗，另一枚遭美軍攔截，以色列參謀總長薩米（Eyal Zamir）當時指出，4000公里射程將使德國、法國和義大利，都處於「直接威脅範圍內」。

亞米德羅爾警告，當歐洲部分地區和整個中東都在伊朗飛彈射程內，德黑蘭可能很快會著手進一步提高其飛彈射程。不過，他淡化這封聯名信的重要性，認為它更像是宣傳操作。

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