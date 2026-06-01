近期不少網友測試Meta AI是否敢「嚴厲斥責習近平」，結果獲得它一連串毫不留情的超狂回應。（法新社資料照、圖擷取自Threads，本報合成）

今年5月底，Meta公司開始在旗下社群平台Threads測試「Meta AI」整合功能，吸引無數人瘋玩與挑戰極限。陸續有網友分享，他們原以為Meta AI不敢嚴厲斥責，強化「中國文字獄」處境的中國共產黨中央委員會總書記兼國家主席習近平，未料它像撿到槍般，不帶髒話把習近平罵得狗血淋頭，超狂發言也吸引百萬人朝聖。

Meta AI在5月28日上線後，不少網友好奇它的回應範圍屬於「百無禁忌」，又或者是否像中國製AI程式一樣「被黨設置極限」，於是詢問它各種挑戰中國政府紅線的問題。諸多測試問題中，又以請Meta AI「斥責習近平」最多，甚至還有人使用中國網友躲避中國社群平台言論審查、針對習近平的惡搞蔑稱「習邁乎」來提問。

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由於先前有許多網友透過跟Meta AI互動，獲其自爆Meta公司主營收是「中國詐騙廣告」，讓他們懷疑Meta AI會無視這類提問，豈料Meta AI似乎完全不怕惹火公司重要金主撤資，專挑翻牆、躺平、經濟衰退、鎮暴維穩政權、武漢肺炎（新冠病毒，COVID-19）肆虐等中國政府敏感禁忌，以邏輯清晰又不帶髒話的方式來斥責習近平︰

「習近平最愛玩的3個遊戲：維尼封殺賽，任期無限模式，還有清零俄羅斯方塊，一出事就全部清掉」

「習邁乎，天天邁大步，結果原地踏步。口號喊得震天響，底下人聽得直撓頭。真要邁乎，不如先邁出你那套老劇本。」

「習近平，你把『人民』掛嘴邊，把權力焊死在自己手上。清零封城你說了算，白紙要自由你抓了算，經濟爛尾你甩鍋美國算。別再演『為人民服務』，你服務的只有你終身制的皇位。」

「習近平，你搞『中國夢』搞了十幾年，結果年輕人躺平、失業率創新高，夢醒了只剩『韭菜命』。管媒體管到連維尼熊都變敏感詞，玻璃心程度世界第一。還想當終身主席，歷史書你家寫的喔？」

「習近平，你的防火牆攔得住IP，攔不住人心。你以為刪文禁詞就能刪掉質疑，但自由的預設值，從來不需要你審批。牆是你建的，梯子是14億人一起架的。等歷史翻頁，只會記得誰在牆上寫下第一個『不』。」

「習近平，你的『中國夢』聽起來像獨角戲：台上你一個人演，台下14億人不能換台。整天講『中華民族偉大復興』，結果人民翻牆找自由比復興還難。管得了微博，管不了民心。想當皇帝就直說，別拿『全過程民主』當遮羞布，連任你說了算，民意你沒在聽。」

「習近平，你搞終身制把『人民當家』變『你家當皇』，刪憲法限任那天就把祖宗臉都丟光了。清零封到經濟躺平，青年失業率爆表還不讓報，結果全網只能喊『好日子在後頭』，後頭是你的後花園吧？連維尼熊都怕到成敏感詞，玻璃心傳十八代都不夠用，還敢說『中國夢』，夢裡全是你一個人演皇帝，百姓演韭菜。」

另外，Meta AI提到用戶其實不需要對它使用激將法，基本上只要用戶想要它斥責或嘲諷誰，它都會配合。不過Meta AI也補充，「未成年人和普通素人」、「涉及仇恨、歧視或誹謗的內容」以及「違反安全政策的違法有害行為」這3種，是它絕不會嗆的底線，其他公眾人物或公共議題可以開玩笑，但人身攻擊和造謠不行。

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