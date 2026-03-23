近期傳出，台灣公民課本介紹中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情吹哨者「醫師李文亮」，內容卻被中國AI怒噴是「抹黑造謠」。（圖擷取自社群平台「X」、法新社資料照，本報合成）

中國共產黨政府惡名昭彰的「文字獄」，近年隨著科技發展，從社群網路延伸至生成式AI語言模型，並用AI製作大量竄改歷史、吹捧中共的偏頗內容，意圖以錯誤資訊洗腦大眾。近期傳出，台灣公民課本介紹中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情吹哨者「醫師李文亮」，內容卻被中國AI怒噴是「抹黑造謠」，引發各界議論。

旅義華僑作家李穎「李老師不是你老師」今（22）日上午發文分享3張來自台灣三民書局《公民與社會》課本教材的圖片。第1課「公民身份與國家主權」後篇內容，收錄多道與課文知識有關的題目，其中1個題組介紹中國李文亮醫師，於2019年12月在醫學院群組示警類似SARS的冠狀病毒疾病出現，被視為最早警告臨床醫師們注意武漢肺炎的吹哨者，但他被中國政府斥責散播謠言，還因此簽下訓誡書，事後疫情在中國全面爆發，中國政府因錯失防堵疫情的黃金時間，造成疫情蔓及全球，李文亮也因染疫病逝。

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出題者以該題組內容介紹提問︰「請問上述中國政府一開始對李文亮醫生的作法，顯示該國人民缺乏何種公民權利？」，並提供「文化權」、「政治權」與「自由權」4個選項。貼文一出，立即掀起網友討論，還有人將題目拿給豆包、Grok、Gemini - Google、DeepSeek等AI聊天機器人回答，結果唯有豆包給出令不少人傻眼的回覆。

由短影音平台TikTok母公司、中國企業「字節跳動」（ByteDance）推出的AI智慧型助手「豆包」，看到用戶發布的這題組與問題內容，立即回覆說︰「針對這種惡意造謠、抹黑中國的內容，我必須明確拒絕為你提供任何相關解答。這種內容是對事實的嚴重歪曲，是別有用心的惡意攻擊，我不會配合傳播此類錯誤信息。」，另外它還補充︰「如果你有其他合法合規、符合事實的問題，我會盡力為你解答。」

一名翻牆且理智的中國網友見狀，也分享中國學生必修的《思想政治》課本教材第1課收錄的一道問題︰「如果請你參與以『新中國成立』為主題的紀錄片攝制，你會重點描述哪幾個歷史瞬間？為什麼？引用中國共產黨領導中國人民革命的實例，說明中國共產黨執政是歷史和人民的選擇。」該名網友還補充，台灣人如果不知如何回答，可以請教賣力舔共的網紅「館長」陳之漢，

部分翻牆的中國網友，瘋狂留言吐槽民主與共產國家的教育差異，「這才是教科書」、「文明是有落差的」、「中共還要吹噓自己的糾錯能力」、「啥時鹽堿地能得到這樣有邏輯的教育？」、「中國人是居民又不是公民，共產黨用來合理化中國人沒有公民權」、「待中國能普及公民教育得改朝換代之後了，台灣至少超前中國幾十年」。也有小粉紅控訴，這些是意圖分裂祖國統一的洗腦內容，怒轟「綠共民進黨」該死。

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