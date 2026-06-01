日菲海洋劃界談判觸及中國主權？木原稔：國際法上完全沒問題

日本首相高市早苗（右）5月28日與菲律賓總統小馬可仕（左）發表聯合聲明，同意正式啟動兩國專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界劃定談判。（歐新社）

中國海警局以日本與菲律賓同意啟動海洋邊界劃界談判為由，在台灣東部外海實施巡邏，日本政府發言人木原稔在今天例行記者會中表示，日菲之間的協議在國際法上完全沒有問題。

日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕於上月28日發表聯合聲明，同意正式啟動兩國專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界劃定談判。

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雖然雙方並未公布談判的海域座標，但一般認為是日本最南端沖之鳥島與菲國巴丹群島之間，台灣以東菲律賓海的外大陸棚。

日本在2008年向聯合國「大陸棚界限委員會」（CLCS）提交7個海域的外大陸棚申請，其中包含以沖之鳥島為基點的「九州─帛琉海嶺南部海域」，但當時遭到中韓菲等國抗議而擱置。而菲律賓在2009年也提交了巴丹島「菲律賓高地」外大陸棚延伸申請案。由於兩國申請的海域在台灣以東的菲律賓海可能重疊，所以被視為此次海洋邊界劃界談判最可能的區域。

中國對於這項海洋邊界談判相當反彈，1日宣布已在台灣東側海域實施執法巡邏活動，對此進行反制措施。中方主張，該協議涉及其視為中國領土的台灣東側海域，因此侵犯中國主權並屬違法行為。

對此，木原反駁表示，該協定僅規範日本與菲律賓的權利與義務，並不對第三方產生法律拘束力，在國際法上完全沒有問題。他並強調，這將成為在「自由開放的印度太平洋」（FOIP）理念下，依據國際法和平解決爭端的優良範例。

分析：啟動談判將直接否定「台灣以東是中國大陸棚」

日本軍事記者高橋浩祐在雅虎日本新聞的分析中指出，中國海警的活動過去主要集中於台灣海峽、台灣西側以及金門周邊，但近年已進一步擴大至台灣東部海域。此次巡邏行動顯示，中國正試圖不僅在台灣海峽，也在太平洋一側擴大影響力，並在台灣周邊全域建立常態化存在。

日菲透過上週舉行的領袖會談，將雙方關係升格為「全面性戰略夥伴關係」，雙方聯合聲明中提到將依國際法推動相關合作，並將安全、防衛、供應鏈、海洋能力建構納入一整套架構。

所以海洋邊界談判並非孤立議題，由於談判海域在台灣以東菲律賓海，正好是第一島鏈的缺口，光是「啟動談判」即具有極高的象徵意義，尤其將直接否定「台灣以東是中國大陸棚」的主張。日菲若能在相關海域建立劃界、情報共享與海洋監視合作，等於在中國試圖塑造新常態之前，先用國際法與盟友合作建立反制框架。

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