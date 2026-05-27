「最上級」護衛艦超搶手！日本擬就出口紐西蘭啟動正式磋商

日本政府已著手展開協調，擬就海上自衛隊最新「最上級」護衛艦性能提升型，向紐西蘭出口一事啟動正式磋商。（法新社檔案照）

日本共同社26日引述多名相關人士獨家報導，日本政府已著手展開協調，擬就海上自衛隊最新「最上級」護衛艦（FFM）性能提升型，向紐西蘭出口一事啟動正式磋商。日本防衛大臣小泉進次郎計畫本月底與紐西蘭、澳洲兩國防長，舉行首次三方會談，就此事展開討論。

報導指出，澳洲此前已決定以「最上級」護衛艦為基礎，與日本共同開發新型艦艇，紐西蘭也正將其作為新型艦艇的熱門方案進行探討。

請繼續往下閱讀...

紐西蘭與澳洲為同盟關係，日本也將紐西蘭視為擁有共同價值觀的友好國家，正在加強安全保障領域的合作。若紐西蘭引進「最上級」護衛艦，將有助於提升3國部隊的相互運用性，遏制在印太地區頻繁進行軍事活動的中國。

日紐澳3國防長將藉由參加新加坡亞洲安全會議（香格里拉對話）之際舉行會談。紐西蘭國防部長潘克、澳洲副總理兼國防部長馬勒斯將出席。預計各方將共享「最上級」護衛艦及日澳共同開發計畫相關資訊，並確認在防衛領域開展廣泛合作。

紐西蘭本月宣布，將「最上級」護衛艦選定為替代老化護衛艦的後續候選方案；英國的31型（Type 31）巡防艦也被列為候選。

日澳兩國政府已於4月宣布締結共同開發協議，將建造11艘，最初3艘在日本建造，首艦預計2029年12月交付。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法