沈伯洋說台北需要「生態系」被藍營嗆 蔣萬安2週後照抄被酸爆！

民進黨台北市長參選人沈伯洋和爭取連任的現任市長蔣萬安。（資料照，本報合成）

輝達執行長黃仁勳預計明（27日）在北士科舉辦台灣員工大會，台北市長蔣萬安受邀出席。今（26日）他被問要跟黃仁勳聊什麼時，蔣萬安表示要談「如何讓整個AI科技產業發揮群聚效應，在台北產生一個『生態系』。」此話一出讓網友們坐不住了，因為民進黨台北市長參選人沈伯洋，早在2週前談論首都城市願景時，就拋出「生態系」概念，還被藍營大肆嘲諷一番，而今蔣萬安「照抄」，政治工作者周軒調侃：「看來萬安其實是很認同沈伯洋的理念嗎！」

本月13日被民進黨正式徵召選台北市長當天，沈伯洋接受本報專訪時表示，台北市需要一個「到底要怎麼被改變？」的願景，在整個都市的發展，想像力非常重要。就像紐約、西雅圖、倫敦等，這些城市的意象甚至比國家還要強，是一種世界性都市，有門面、有想像、有它的擅長。現在「台灣」已經變成世界的關鍵字，「台北」還沒有，要讓「台北」變成世界關鍵字，首先要有長期規劃、其次要有體系規劃，也就是「生態系」。

請繼續往下閱讀...

他解釋，「生態系」就是城市所有的事情都是環環相扣，不能夠只改一個，然後就變成政績；譬如要改A的時候，B要怎麼套，C要怎麼套，D要怎麼套，要一次性的計劃ABCD，就會立即讓大家感受到一個改變，認同感才會出現，對台北市的認同、歸屬跟榮耀感，要用生態系的做法來做，長期的規劃對城市的想像，讓他成為世界一流的都市。

但沈伯洋當時拋出此一想法時，被國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、親藍名嘴等嘲諷「學者空談、不知所云」、「聽伯洋一席話，如聽廢話」，批評他空喊口號、不懂市政。還有藍營媒體馬上剪輯短影音，嘲弄沈伯洋不論被問到什麼具體市政，答案「問就是『生態系』、要不就是『免疫系統』」，力圖營造沈伯洋是只會說空話的草包形象。

可是2週過去，台北市議員陳賢蔚今天質詢蔣萬安時，問市長明天要跟黃仁勳聊什麼？蔣萬安說，什麼都可以談，過去跟黃仁勳見面兩次談論各項議題，不論是產業發展、讓輝達海外總部落腳台北、台北的優勢，明天黃仁勳應很關心後續行政作業如何協助，整體區域發展上，也可洽談北市未來AI科技產業發展及其供應鏈夥伴，怎樣能夠發揮群聚效益，產生一個「生態系」，進而坐落在這座城市。

聽到蔣萬安口中也脫口「生態系」，周軒馬上在臉書發文調侃：「蔣萬安說的是沈伯洋2週前講過的『生態系』嗎？是被國民黨議員立委媒體名嘴笑是廢話不懂市政的『生態系』嗎？看來萬安其實是很認同沈伯洋的理念嗎！但是不能明講對吧？萬安心裏苦，萬安不能說啊！」

網友則紛紛表示，「因為沒料只好抄，畢竟『抄』是國民黨優良傳統，抄家、抄作業、抄黨員名冊樣樣精通」、「生態系這三個字分開都會，但合在一起完全不懂其內涵，先抄起來放」、「殷瑋總算把沈伯洋的逐字稿整理完了是吧？什麼事都不用做只要照抄真是方便」、「抄作業了，很會嘛」、「拿香跟著拜」、「不是認同，是腦袋空空只能抄答案」、「講生態系三個字簡單，但你再請他深入講解30分鐘他就會哭了」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法