川普政府擬擴大聯邦員工「封口令」 防堵洩漏決策資訊

根據美國人事管理局發布的草案通知，川普政府正計畫在整個政府範圍內，實施保密協定，禁止聯邦員工分享廣泛的「機密政府資訊」。（美聯社檔案照）

根據美國人事管理局（OPM）26日發布在「聯邦公報」（Federal Register）的草案通知，川普政府正計畫在整個政府範圍內，實施保密協定（NDA），禁止聯邦員工分享廣泛的「機密政府資訊」。

華盛頓郵報報導，這份草案通知將於27日正式發布，並開放30天的公眾評論期。草案對特權資訊（privileged information）的定義極為廣泛，超越典型的機密與非機密分類。根據草案條款，員工將被禁止分享「非公開、機密或專有資訊」，或是「任何目前未公開且依適用法律不應披露的敏感、決策前或審議性資料」。

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草案指出，各機構可自行決定是否採用該保密協定。

在草案通知中，人事管理局列舉幾起備受矚目的洩密事件，包括據稱向紐約時報與華盛頓郵報「未經授權披露」，關於美國1月份在委內瑞拉突襲並導致總統馬杜羅（Nicolás Maduro）被捕的行動。通知指稱，這些洩密「將武裝部隊成員的生命置於險境，導致新聞機構推遲『發布他們所知道的內容，以避免危及美軍』。」

紐時執行總編輯周看（Joe Kahn）先前曾駁斥該報掌握需要延後報導的任務敏感資訊。他1月份在紐時網站上表示，「然而，與某些說法相反，紐約時報並未掌握關於即將逮捕馬杜羅行動的已查證細節，也沒有準備好的報導，我們更沒有應川普政府的要求而暫緩發表。」

紐時與華郵發言人均拒絕置評。美國人事管理局發言人則未回覆置評請求。

報導指出，在擔任總統之前，川普數十年來一直依賴保密協定，作為反擊批評的武器。簽署者包括他的前妻、實境節目「誰是接班人」（The Apprentice）的參賽者，甚至還有競選團隊人員。自他上任以來，其政府已使用保密協定來嚴密控管某些政府資訊。

在川普的第一個總統任期，司法部曾對第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的一名前高階幕僚提起訴訟，指控她在撰寫關於梅蘭妮亞的爆料書時違反保密協定，但最終撤銷。

在川普的第二個總統任期，戰爭部去年實施保密協定與隨機測謊，作為遏止洩密更廣泛努力的一部分。批評者指稱，此舉是為了揪出那些被認為不夠忠誠的人。退伍軍人事務部去年也要求參與裁員計畫的官員簽署保密協定，讓大部分員工對大規模解雇計畫蒙在鼓裡，後來也被取消。

在政府中使用保密協定有其法律限制。根據保護「吹哨者」的聯邦法律，這些協定不能限制公務員揭發浪費、詐欺與濫權的能力。

美國民權聯盟（ACLU）言論、隱私與科技計畫主任班達里（Esha Bhandari）表示，政府不能用保密協定讓政府員工「閉嘴」，這將違反美國憲法第一修正案；這種廣泛的封口令，將使大眾對政府如何運作一無所知，阻礙對民主問責至關重要的知情辯論，「在民主國家，政府不能將自己籠罩在保密之中。」

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