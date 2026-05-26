王光慈遭施暴？張若彤取得關鍵音檔：她舌戰馬英九、金溥聰

前總統馬英九。（資料照）

有媒體報導稱前總統馬英九對前馬英九基金會執行長王光慈施暴勒脖，她下飛機還一度昏厥休克，後來看到馬英九就發抖，躲在桌子底下。對此，作家張若彤爆料，他跟基金會索取王光慈被勸退當天的錄音，可以聽到王光慈「舌戰群儒」，面對一個總統、兩個國安會秘書長（金溥聰、高華柱）毫無懼色，一直打斷大家。

馬辦家變越演越烈，馬英九日前指控馬英九基金會前執行蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，沒想到爆出案外案，傳出馬英九對王光慈有勒脖等暴力行為，還讓王光慈下跪磕頭，但馬英九基金會強調，馬英九絕無任何暴力行為，下跪磕頭也是王光慈突然的行為，讓馬英久錯愕。

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張若彤在「不演了新聞台」節目表示，王光慈說她看到馬英九會怕到發抖，但他聽到的音檔是，王光慈一人對全部，主張這些人不能開除她，她是執行長，而且是董事會會議通過的，但「根本沒有會議記錄」，只有開會當天王光慈簽到簽在執行長後面。

張若彤表示，音檔中王光慈還說，不相信金溥聰可以聯絡到馬英九；馬英九基金會顧問廖繼斌直言，王光慈會這樣說是因為「吃馬英九夠夠」。廖強調，他相信馬英九不會變造錄音帶，「如果馬英九變造錄音帶我去跳河了」。

而對於為什麼馬英九要新增基金會董事？廖繼斌表示，因為現在7個董事，4個是反對馬英九的，馬再加4個才能扳回來。現在這個爭議要解決，就馬英九去告，蕭旭岑也去告，而他支持馬英九把這件是弄清楚；他相信，如果馬英九有問題，馬不敢這樣鬧，幸好現在把它鬧開，要不然按照去年王光慈11月7日的劇本，「520要換掉馬英九」。萬一馬英九榮退，回家安養天年，忽然有一天事情爆發了，蕭旭岑跟王光慈說有報告總統了，就死無葬身之地。

被問到為何去年6月，馬英九會突然向前國安會秘書長金溥聰表示，蕭旭岑、王光慈令他感到憂心？廖繼斌直言，因為馬英九「積恨已久」。

廖指出，馬英九4次去大陸，在大陸講中華民國，但第4次去敦煌更嚴重，當時中國國台辦主任宋濤坐下面，蕭旭岑、王光慈坐旁邊，馬念完致詞稿後脫稿說，「兩岸要和平、民主、統一，和平不重要，統一不重要，民主要尊重2300萬人」，當天晚上蕭旭岑就就被中共的人找去問，馬不是應該要照蕭寫的稿念嗎？

廖繼斌強調，他們一直講說馬英九失智，但這是去年6月中旬發生的事情，請問全世界有哪個失智的老人這麼愛台灣，冒著被槍斃的危險，「去年6月去大陸為台灣的民主發聲，你說他失智，當台灣人白癡？」

廖繼斌還提到，馬英九有一次要為了228的發言聲援他，但最後石沉大海，馬後來告訴他，理由是「他們」不讓我貼」，他們指的就是蕭旭岑和王光慈。還有2021年馬英九本來要替外省228受難者申冤，但蕭旭岑親自打電話給他，叫他跟馬英九報告撤銷申請，責任給他背。

廖認為，馬英九的情緒不會只有一天，馬要做這個蕭、王不行，要做那個蕭、王也不行，忍很久了。結果他們給馬英九抓到兩個操守有問題還叛變，馬習會10週年那天開會說叫馬明年「包包回去」（指今年520）。

此外，作家張若彤日前爆料去年馬習會十週年，前總統馬英九未出席是因為不知情。張若彤今表示，王光慈說是因為已經接到周美青從榮總得到的醫囑，所以馬英九不能出席。但張質疑，如果遵守醫囑，11月1日的國民黨就不應該去了，雖然他們解釋已經答應了，「不對呀，馬習會十週年你答應得更早」，他去確認馬習會十週年是9月初決定要開的。張強調，馬對此不僅生氣，更多的是感到痛心，還親口跟他說：「若彤，我真的對她很好，她一個月拿20萬耶。」

前國安會秘書長金溥聰。（記者王藝菘攝）

馬英九基金會顧問廖繼斌。（記者王藝菘攝）

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