馬英九：王光慈突然下跪 我錯愕萬分就讓她離去

馬英九。（資料照）

針對《風傳媒》近日引用匿名人士報導，指前馬英九基金會執行長王光慈向前馬英九下跪磕頭、被打、休克加重度憂鬱，連3人調查小組都震驚；以及前執行長蕭旭岑表示，王光慈見到馬英九會發抖等消息。馬英九基金會表示，這些報導的內容，目的是想把馬英九形容成有暴力傾向，讓王光慈心生畏懼，因此才能把王光慈躲避見馬董事長這件事變成有正當性。

基金會表示，日前已發表聲明馬英九絕無對王光慈有任何暴力行為，隨扈人員也可以證明馬英九在日常生活中沒有絲毫暴力傾向。

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至於王光慈曾在飛機上發生休克一事，基金會表示，經內部員工調查，王光慈之前早巳有數次在台灣或大陸宴會中因飲烈酒過量，而發生醫生診斷過度換氣症狀，而緊急送醫的病史。這些事情都可查證。但「風傳媒」的報導卻刻意誇大她「休克」，將原因導向是馬英九對她的壓力所造成。

王光慈疑未經馬同意帶隊去北京

另有關下跪事件，王光慈的說法是北京之行她有向馬董事長報告，他又「忘記了」。但馬英九表示，王光慈是馬英九辦公室主任，不應該未經他同意帶隊去北京，才會打電話給她，請她立刻返台說明，但王光慈拒絕。後來王光慈和馬英九二人在辦公室單獨見面時，馬董斥責她為何瞞著他私自帶隊學生去北京，王光慈就突然下跪磕頭道歉，讓他感到錯愕萬分，就讓她離去。

馬雙手掐王光慈脖子 「憑空捏造」

另關於馬英九對名牌字體不滿之事，基金會表示，日前已發新聞駁斥不實報導，形容在返台去機場途中，搭乘大巴士上的「所有學員都感到驚嚇，且都被下令封口令」，這也是憑空捏造的內容，因馬英九搭乘的是另一輛16人座位的中型巴士。

基金會表示，詢問當時坐在後排座位的基金會隨員，馬英九一直坐在座位上抱怨行程安排不當，王光慈就走到他面前說明，馬大聲斥責他為何都不聽他的指示，王光慈就一直說對不起、會改進。但絕沒有看到如同「風傳媒」所報導，「馬起身撲向王，伸雙手掐她脖子，且有對岸官員及基金會人員起身隔開二人」之事。

基金會強調，「風傳媒」撰文記者從報導財政紀律風波以來，從不事先向基金會查證，連續多次引用匿名消息，報導負面新聞內容，不得不令人質疑是否有心存惡意動機，刻意傷害馬英九的名譽。請媒體記者善盡查證，勿再散佈不實訊息。

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