美國發動新一波攻擊 伊朗宣稱擊落MQ-9死神無人機

圖為美軍MQ-9 Reaper，非當事無人機。（路透）

伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）與荷姆茲海峽附近沿海地區25日深夜傳爆炸聲，美國中央司令部（CENTCOM）證實，美軍在伊朗南部進行「自衛打擊」，摧毀多處飛彈發射陣地，目的是保護美軍免受伊朗部隊威脅。伊朗則不甘示弱，革命衛隊（IRGC）今（26日）宣稱成功擊落一架美軍MQ-9「死神」（Reaper）無人機。

綜合外媒報導，美伊目前仍舊結束戰爭進行談判，但雙邊在波斯灣的緊張局勢再度升級。在美方證實於伊朗南部進行新一波軍事打擊後，革命衛隊宣稱週二在波斯灣地區確認敵機進入其領空後，成功擊落一架MQ-9死神無人機；伊朗軍方還聲稱，他們也向一架美軍F-35戰機和RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）偵察機開火並將其驅離。

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同日，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）發表書面聲明，透過伊朗國家電視台宣稱，中東國家將不再為美國軍事基地提供掩護，美國已無法在中東地區安全進行侵略行動或建立軍事基地，其影響力也正日益衰退。

在此之前，美國軍方於週一晚間，對波斯灣沿岸的伊朗南部重要港口班達阿巴斯（Bandar Abbas）及附近地區的多個目標發動了空襲。CENTCOM將之定調為「自衛打擊」，發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示，此次打擊的目標包括飛彈發射陣地，以及企圖在海域佈設水雷的伊朗船隻。霍金斯強調，採取這一行動是為了保護美軍部隊，免受伊朗軍隊帶來的威脅，並表示美軍在目前的停火期間保持克制的同時，也將持續捍衛自家部隊。

針對伊朗宣稱擊落MQ-9死神，美方尚未有所回應。

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