中國4海警船一路縱隊闖金門 海巡強勢喊話驅離

中國海警船闖入金門海域，海巡以強勢對應予以驅離。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署表示，中國海警船繼23日侵擾我國東沙海域遭台中艦強勢驅離後，今天又被偵監到4艘中國海警船闖入金門海域，到我國禁止水域邊界，海巡以強勢對應予以驅離，展現捍衛海域安全與國家主權的堅定決心。

海巡署金馬澎分署表示，第12巡防區今天下午2點多就發現編號

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「14606」、「14530」、「14609」及「14531」中國海警船接近金門限制水域，海巡隨即調度預置的巡防艇前推至限制水域線部署對應。下午接近3點時，中國海警船自烈嶼南方以一路縱隊模式，闖入我國金門限制水域並侵擾禁止水域邊界，海巡艇立即採取「1對1」併航監控、全程蒐證，並以嚴正的語氣，透過中、英文廣播及近迫拒止等方式，展現堅守主權立場與維護海域安全決心，中國海警船於5點左右全部駛離金門限制水域。

金馬澎分署指出，海巡與中國海警對應過程，中國海警仍不改以往宣稱擁有海域管轄權的論調，海巡署則嚴正駁斥，指中方不斷散布其具有金門水域管轄權的虛假言論以及不理性的騷擾活動；海巡強調，對於中國海警船的侵擾行為已建立應處標準作業程序，我方既有捍衛主權的決心，更有維持和平的實力，會永遠站在海域第1線，全力捍衛藍色海疆。

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