週五防橘紅雨彈突襲！準薔蜜颱風週日最接近台灣

未來降雨趨勢。週五大雨區域擴大，東部嚴防橘紅雨彈。（圖由氣象署提供）

各地高溫炎熱，民眾記得注意防曬！中央氣象署預報，明天（27日）週三各地晴到多雲，大台北、花東縱谷及中南部內陸可達局部37、38度高溫。週四午後雷陣雨範圍擴大；週五受到鋒面影響，天氣不穩定；週六、下週日南台灣水氣仍多，下週一、二受颱風外圍環流影響，迎風面有局部雨；另，「薔蜜」颱風預估24小時內生成，預估下週日、一最接近台灣，未來強度上看中颱。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天各地晴到多雲，午後各地山區有零星短暫雷陣雨；週四天氣與明天類似，但午後雷陣雨範圍擴大一些，宜蘭地區有局部短暫雷陣雨，大台北、花蓮地區及中部以北山區有零星短暫雷陣雨，另外，週四清晨受到西南風、海陸風符合影響下，中南部沿海地區有零星短暫陣雨。

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曾昭誠指出，週五受到鋒面影響，各地天氣不穩定，中部以北、宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，尤其北部及宜蘭有局部大雨發生，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生；週六、下週日花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，其中週六午後中南部山區有局部大雨發生。

曾昭誠表示，下週一、二受到熱帶系統接近、外圍雲系影響，大台北及東北部地區有零星短暫陣雨，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，其他地區大多為多雲到晴。

溫度部分，曾昭誠說，明天、週四各地白天32至36度、早晚25至27度，尤其明天大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部37、38度高溫，週四雲量較多，剩下南部內陸、花東縱谷有局部37度高溫。週五後受到偏北風影響，各地白天溫度略降至29至33度，早晚23至26度。

曾昭誠表示，目前菲律賓東方海面熱帶系統今天生成熱帶性低氣壓TD06，預估24小時內發展成「薔蜜」輕度颱風，預估強度有機會達到中度颱風，未來朝台灣東方的琉球海域移動，到琉球群島附近海域時會轉向東北方前進，預估下週日、週一距離台灣最近，不過實際路徑、強度仍有不確定性，需待生成後觀察。

曾昭誠提醒，明天東南部地區有焚風發生機率；明天、週四金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；下週日後東半部、基隆北海岸、蘭嶼及綠島沿海有長浪發生的機率。

未來高溫趨勢。（圖由氣象署提供）

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