民進黨高市黨職改選公告 黃捷接主委、完整名單看這裡

民進黨高市黨部今公布改選榜單 。（記者王榮祥攝）

民進黨高市黨部今公告2026黨職改選名單，包括下屆主任委員黃捷、全國黨代表、高雄市黨員代表、原住民族高雄市黨員代表。

第9屆黨部主委黃捷；第22屆全國黨代表當選名單：黃綉貞、呂志材、陳琳潔、李壯展、張朝統、洪佩琪、謝瑋原、洪美雅、李峻松、翁瑞珠、游智鈞、李宗頴、蘇致榮、龍斗光、鄭裕達、陳幸敏、李馥、吳瑞鴻、祁貴花、張千鳳、吳明憲、施翔偉、洪添丁、許偉鵬、伍春麗、翁正財、林志田、鄧巧佩、蕭丞堯、李明恭、吳宗燁、蕭王平、鄭惠文、黃石龍、黃璿宸、盧文慧、蘇孟維、孫惠蘭、鄭景琨、黃豐翔、鄭孟芬、陳鴻政、莊朝棋、蘇道明、李滋宏、黃國雄、邱進財、林進興、陳金櫃、李佳峯、林信利、林嬿婷、黃培裕、歐慧玲、韓淑媛、周嵩祿、曾阡駿、林哲弘、鄭伊婷、方秀娟、曾文凉、鄭瑞竹、陳文人、謝涵琳、謝宗憲

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第9屆高雄市黨員代表當選名單：蕭瑩上、劉原良、徐英璋、謝瑋原、蘇桂美、李壯展、陳志展、許偉鵬、陳郭淑容、陳淑惠、吳秀美、吳秀菊、洪美雅、簡慶滿、黃亦瑄、鄭孟芬、李政育、王美桂、陳 寬、陳建銘、謝雅棠、伍春麗、邱榮貴、張湘湘、沈玉玲、李淑華、黃裕盛、陳幸梅、魏金美、李金本、吳三雄、王順吉、劉世雄、匡淑芳、卓柏廷、劉富麒、黃龍秋、王劉煌、高慈剛、蔡盛宇、陳錦宏、簡宗安、曾詩庭、尚瑜真、林明肇、許瀞文、張吉順、龎志鵬、郭傅美金、杜勝輝、葉重儀、黃國雄、林宏慶、林螢黛、楊媄晴、蘇進雄、郭彌堅、張峻榕、林進福、黃韻如、顏語瑄、黃清霖、郭展豪、陳麗卿、黃弘斌

第22屆高雄市原住民族黨員代表李宏雄。

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