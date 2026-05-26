人際互動難取代！阿特曼慶幸預測失準：AI不至造成「就業末日」

OpenAI公司執行長阿特曼。（路透檔案照）

人工智慧（AI）技術正改變許多產業樣貌，不過，生成式AI模型開發公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）26日表示，AI不太可能造成全球性的「就業末日」，到目前為止，這種技術對白領工作的衝擊程度，並未如他原本所擔心的劇烈。

路透26日報導，阿特曼26日在雪梨出席澳洲聯邦銀行一場會議時說，自OpenAI在2022年推出生成式AI ChatGPT以來，對AI技術發展的預測，「大致正確」，不過，他們對這項科技造成的社會和經濟影響之預測，卻「相當錯誤」。

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阿特曼接受澳洲聯邦銀行執行長康明（Matt Comyn）訪問時說，他原本擔心生成式AI技術會對全球就業造成衝擊，「我很慶幸在這件事上錯了。我原本以為，到目前為止，初階白領工作遭淘汰的，會比實際已發生的情況還多」，他現在更加了解，為何情況沒有如他原本所擔心的發展，「這方面我的直覺判斷失準」。

阿特曼26日的談話，並未引用任何就業數據。不過，他之前曾談到由於AI技術的進展，可能會導致擴及整個產業級的就業機會縮減。

在全球愈來愈多企業宣布裁減公司內部部分工作，由AI取代之際，阿特曼說，他意識到，即使AI在許多產業和職務中扮演愈來愈重要角色，但仍有「人的部份」並非AI能夠取代。他說，他之前一直利用AI回覆Slack和電子郵件訊息，後來又改回親自回覆一些訊息，儘管耗去他許多時間，但是他在乎與真人的互動，「我無法想像自己能這麼快就交給AI處理」。

阿特曼說，這樣的領悟使他相信，「許多工作所需的人際互動，不會被AI取代」，也從正、反兩方面改變他的想法，未來就業前景可能會和他們原本所想的非常不同，「我不認為我們會面臨某些同業所主張，或談論的那種就業末日」。

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