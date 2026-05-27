颱風影響時段曝！今「3地」恐飆破38度 週五鋒面來襲防雨彈

中央氣象署表示，今天各地均為晴到多雲，持續高溫炎熱。（資料照）

中央氣象署表示，今天（27日）持續受太平洋高壓影響，各地均為晴到多雲，天氣相當穩定，午後各地山區有零星短暫雷陣雨。

氣溫方面，今天持續高溫炎熱，預測白天高溫普遍在32至36度，其中大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部37度或以上高溫發生的機率，台東則有焚風發生的可能；紫外線偏強，易達過量或危險等級。

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此外氣象署昨天（26日）下午5時25分發布高溫資訊稱，今天白天台南市、屏東縣為「紅色燈號」，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、花蓮縣、台東縣為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率；桃園市為黃色燈號，氣溫達36度以上。

離島天氣方面，澎湖多雲時晴，26至31度；金門晴時多雲，26至30度；馬祖多雲時陰，26至29度。

氣象署分析，熱帶性低氣壓TD06今天凌晨2時位於鵝鑾鼻東南方2430公里，往西北方向朝琉球南方海面進行，有發展為輕度颱風的趨勢。

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

氣象署預報，明天（28日）各地為多雲到晴，清晨中南部沿海地區有零星短暫陣雨，南部內陸及花東縱谷有局部37度左右高溫發生的機率，午後東北部地區有局部短暫雷陣雨，大台北、東部地區及中部以北山區有零星短暫雷陣雨。

週五（29日）鋒面影響，易有短延時強降雨，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生的機率。

週六（30日）、下週日（31日）東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，週六午後中南部山區有局部大雨發生的機率。

下週一（6月1日）、週二（2日）颱風外圍雲系影響，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 29 - 38 30 - 37 31 - 36 27 - 36

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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