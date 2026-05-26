真「瞎」！單攻西巒大山竟下午起登 未攜帶頭燈摸黑急求救

柯姓山友（右）單攻西巒大山，沒攜帶頭燈摸黑受困求援。（民眾提供）

屬於3000公尺級百岳的南投縣信義鄉西巒大山，24歲柯姓山友25日獨自入山，預計單日往返（單攻）下山，惟起登上山並非凌晨，而是下午1點，就連晚間登頂回程時，也因未攜帶頭燈摸黑怕迷路，趕緊通報求救，南投縣消防局派員漏夜上山，今天上午將人帶下山。

搜救人員表示，西巒大山來回約13、14小時，單攻都是凌晨就要上山，避免下山天色太晚摸黑發生危險，惟柯某恐因經驗不足，竟在下午1點才入山，登頂後下山約走了1公里，將近7點才報案因天色昏暗，且未攜帶頭燈，擔心摸黑迷路緊急通報求援。

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當下獲報立即要求柯某不要再移動，並回傳現場座標，之後則就近調集3個消防分隊搜救人員上山，一行人晚間8點出發，直到今天凌晨3點多才找到人，所幸未有大礙，柯某也在眾人陪同下，順利於今上午10點下山。

搜救人員說，柯某獨攀挑戰單攻，此行不論起登時間或裝備都缺乏準備，確實很誇張，導致最後沒人照應，陷入獨自在山區摸黑的困境，幸好及時求援且未再移動，才能順利獲救，呼籲民眾登山務必做好準備與評估，切勿輕率上山，以維自身安全。

柯姓山友（左）單攻西巒大山，沒攜帶頭燈，導致登頂摸黑受困，直到隔日才被救下山。（民眾提供）

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